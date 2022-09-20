Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.SDÜ Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’ya Rektör Yardımcıları, Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Prof. Dr. Mehmet Saltan, Prof. Dr. Nihat Ayyıldız, SDÜ Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi ile SDÜ Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörü Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt eşlik etti.ISUBÜ Rektörü Yılmaz Çatal, SDÜ Rektörü Çarıkçı ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.