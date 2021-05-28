Orman Bölge Müdürümüz Eğirdir İşletmesinde Arazi Çalışmalarını Denetledi

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü, Aşağı Gökdere ve Yukarı Gökdere Orman İşletme Şefliklerinde tohumdan gençleştirme sahaları ve Aşağı Gökdere yangın ekibinde incelemelerde bulundu.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’a Eğirdir İşletme Müdürü Fevzi Ceylani, Aşağı Gökdere İşletme Şefi ve Orman Muhafaza Memurları eşlik ettiOrman Bölge Müdürümüz Eğirdir İşletme Müdürlüğü 2021 yılı kızılçam gençleştirme programında bulunan tohumdan gençleştirme sahalarında değerlendirmelerde bulunarak; Ormanların sürekliliğini ve dinamik yapıya kavuşmasını sağlamak için, gençleştirme çalışmalarının çok önem arz ettiğini ifade ederek, inceleme yapılan sahalarda çimlenme sonuçlarının gayet başarılı olduğu, bu aşamadan sonra sahaların takip edilerek öncelikle korunmasının sağlanması, sonbaharda ihtiyaç duyulması halinde tohum takviyesi yapılması ve diğer teknik müdahaleler konusunda talimatta bulundu.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy daha sonra Aşağı Gökdere İşletme Şefliği Yangın ekip binasını da ziyaret ederek, yangın söndürme ekibinde görevli personele yapmaları gerekenleri talimatlayarak talepleriyle ilgili değerlendirme yaptı.Bölge Müdürümüz çalışmalarda emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, Orman Teşkilatımız ve Bölge Müdürlüğümüz adına yangınsız ve sağlıklı bir yıl diledi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü