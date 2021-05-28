Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi projesi kapsamında Çameli'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı

Denizli ili Çameli ilçesinde bulunan alabalık yetiştiricileri Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından “Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi” projesi kapsamında bilgilendirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından finanse edilen Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Denizli İ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen “Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi” projesinin çalışmaları kapsamında Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunan alabalık yetiştiricileri ile eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen toplantıya Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Cafer Bulut, Denizli Tarım İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abidin Fidan, Çameli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Durmuş İVGİN, teknik elemanlar ve bölgedeki alabalık yetiştiricileri katıldı.Toplantıda bölgede alabalık yetiştiriciliğinde karşılaşılan ayrıca küresel iklim değişikliğine bağlı olarak su kullanımında yaşanabilecek sorunlar ve bunlara çözüm önerileri konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.