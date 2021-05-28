ISPARTA MİLLETVEKİLLERİMİZE TBMM'de TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Doğanay ve Yönetimi, İl Genel Meclisi Üyeleri ve Belediye Meclisi Üyeleri ile birlikte tam kadro teşekkür ziyaretinde bulundular. TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Recep Özel ve Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'ü mecliste ayrı ayrı ziyaret eden Başkan GÖK ve beraberindeki heyet İlçemize 2 yıl içerisinde kazandırılan yatırımlar ve bundan sonra yapılacak projeler için teşekkür ettiler. AK Parti Isparta Milletvekillerimiz bundan sonraki gercekleşecek yatırım ve projelerdede Eğirdir'in yanında olacaklarını ifade ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.