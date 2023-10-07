SDÜ Rektörü, İlk Tercihleri SDÜ Olan Öğrenciler İle Buluştu

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, üniversiteyi ilk tercihi olarak belirleyen yeni öğrencilerle buluştu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre SDÜ'yü ilk üç tercihi arasında yazan ve kayıt yaptıran öğrencilere hediyeler verildi. Prof. Dr. Saltan, öğrencilere başarılar dileyerek eğitim öğretim hayatlarında kendilerine her zaman destek olacaklarını ifade etti.