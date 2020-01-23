EĞİRDİR BELEDİYESİ İLE ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI.

Bugün saat 12.00'de Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün makamında, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yetkililerinin katılımı ile 'İŞYERİ EĞİTİMİ' protokolü imzalandı.Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa GÖK, Prof. Dr. Ahmet KABUL, Doç. Dr. Seval BAHADIR KOCA'nın da katılımı ile Eğirdir Belediyesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında 'İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOLÜ' imzalanarak önümüzdeki süreçte program hayata geçecek.İmzalanan Protokol ile Üniversite öğrencileri son öğretim yılının bir dönemi alanlarına uygun birimlerde olmak üzere Eğirdir Belediyemizde de çalışarak işyeri eğitimlerini yapabilecekler. Protokolü imzalayan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ve Prof. Dr. Ahmet KABUL her iki kuruma ve üniversite öğrencilerimize hayırlı olması dileklerinde bulundular.