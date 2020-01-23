Glaswin

ANTALYA OSB’DEN AR-GE MERKEZLERİNE ÖZEL DAVET

ANTALYA OSB’DEN AR-GE MERKEZLERİNE ÖZEL DAVET
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
-ANTALYA OSB’DEN AR-GE MERKEZLERİNE ÖZEL DAVET
 
Antalya OSB Yönetimi, Bölgedeki on bir Ar-Ge merkezini ziyaret edip, 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine davet etti.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Bölgede faaliyet gösteren on bir Ar-Ge merkezini ziyaret edip 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine davet etti. Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir, Müteşebbis Heyet Üyesi ve Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan Metin, Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Numan Hoda, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Şükrü Özen, Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar ve Ar-Ge Uzmanı Sima Sapan tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde Ar-Ge merkezleri ile ortaklaşa yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Ziyaretlerde AGT, Ankutsan, CW Enerji, Yörükoğlu, Kristal Endüstriyel, PSL Fiberli, Cantek, Doktor Tarsa, AKE Asansör, Esli Endüstriyel ve Tasaco firmalarının Ar-Ge Merkezlerinde sürdürülen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi alındı.
SON 3 HAFTA
Son başvuru tarihi 14 Şubat olan Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine gösterilen ilginin katlanarak çoğaldığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “8 haftalık başvuru süresinin 5 haftası geride kaldı. Bu süre zarfında özellikle akademik camiadan çok güzel tepkiler aldık. Akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin üst düzey ilgisi, bu yıl çok daha verimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağımızın habercisidir. Yaratılan toplam faydanın artması ve ekosistemin tüm paydaşlarının bir arada olması için Bölgemizdeki Ar-Ge merkezlerinin etkinliğe aktif katılım sağlaması önemli bir ayrıntı idi. Bu sinerjinin sağlanması için Bölgemizdeki 11 Ar-Ge merkezi ziyaret edilip yapılacak çalışmalarla ilgili görüşmeler gerçekleştirildi” dedi.
YENİ BİR VİZYON
2018 yılındaki ilk etkinliğin 211 proje ile gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Bahar, “Bu tip bir organizasyonda başvuru sayısı önemli bir gösterge elbette ancak nicelikten ziyade niteliğe önem veriyoruz. Ticarileşebilecek, ticarileştiğinde yüksek katma değer sağlayacak, kent ve ülke ekonomisine artı değer katacak projelere ev sahipliği yapmak istiyoruz. Gönderilen projelerin firmalarımıza yeni bir vizyon kazandırması, üretimindeki katma değeri artırması, dönüşümün tetikleyicisi olması öncelikli hedef ve beklentilerimiz arasında” şeklinde konuştu.
GİRİŞİMCİLER İLE YATIRIMCILAR BULUŞACAK
Bu yılki etkinliğe Ürün, Prototip ve Patent Sergisi’nin de eklendiğini aktaran Bahar, serginin girişimcilerle yatırımcıların buluşacağı bir platform olacağını söyledi. Ekosistemin tüm paydaşlarını Antalya OSB çatısı altında bir araya getirmek için çalıştıklarına dikkat çeken Bahar, “Antalya OSB’yi bir bilim merkezine, Antalya, Burdur ve Isparta’yı bir bilim havzasına dönüştürmek istediğimizi her fırsatta vurguluyor ve bunun gerçekleşmesi için gerekli projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Teknoparkımızın faaliyete geçmesi ile bu hayalin gerçeğe dönüşmesi daha da kolaylaşacak” ifadelerini kullandı.
 
Ali-BaharAntalya-OSB-1Antalya-OSB-2Antalya-OSB-3
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başkan Başdeğirmen: “Amacımız insana, memlekete hizmet”BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN: “AMACIMIZ İNSANA, MEMLEKETE HİZMET”
Isparta il Afet'den çok önemli ilk yardım bildirisi...
Terör propagandası yapan 8 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuru...! ''Bize Bildirin...''
AFAD'dan İdlib için önemli çağrı! "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız"
Isparta'da JAK Timleri'nden arama kurtarma....44 kişi...
Isparta'da narkotik operasyon! Kubar Esrar ele geçirildi...
Isparta'da faili meçhul hırsızlık olayları aydınlatılıyor...
Isparta'da denetimler sürüyor...44 araç trafikten men edildi
MİLYONLARCA MEMUR İÇİN ÖNEMLİ HABER! İŞTE YENİ MODEL
Isparta Orman Bölge'den önemli bilgilendirme
Isparta'da 25 sürekli işçi görevine başladı
Isparta'da apart ve eğlence merkezlerinde yeni dönem!
Dönerciler bu habere dikkat! Artık Gıda Terörü Bitecek!
Teste girmeyen sürücülere ceza! Geri sayım başladı
TED ISPARTA KOLEJİ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ TÜRKİYE 2.Sİ OLDU...
Aranan şahıslar Isparta emniyet ekiplerince yakalandı! Toplam 32 kişi...
Eczacılar kullanılmayan ilaçları toplayacak, Isparta Belediyesi de imhasını sağlayacak
İŞTE OBM'NİN 2019 ISPARTA, BURDUR HİZMETLERİ VE YATIRIMLARI
Isparta'da Giyim'de İnanılmaz Fiyatlar! Yüzde 50 indirim...!
Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel Hediyeler...
Antalya'da Kaçak avlanan 3 kişi yakalandı!
ISPARTA'DA 1.DAVRAZ KAR ŞENLİĞİ VE KONSER!
Isparta'da Davraz Kayak Merkezi Sizi Tutkunuzu Yaşamaya Davet Ediyor
BAKA'YA PERSONEL ALINACAK! İLAN YAPILDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
kaya-halISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta-Burdur'da kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal işte böyle yakalandı...Isparta-Burdur'da kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakal işte böyle yakalandı...17 Ocak 2020
Isparta'daki sürücüler bu habere dikkat Trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta'daki sürücüler bu habere dikkat Trafiğe kapalı yol uyarısı20 Ocak 2020
Isparta'nın Futsal star'ları belli olduIsparta'nın Futsal star'ları belli oldu16 Ocak 2020
Bakan'dan çalışanlar için son dakika tayin açıklamasıBakan'dan çalışanlar için son dakika tayin açıklaması16 Ocak 2020
Isparta'da ailelerden düzenlenen seminere yoğun ilgiIsparta'da ailelerden düzenlenen seminere yoğun ilgi16 Ocak 2020
Teste girmeyen sürücülere ceza! Geri sayım başladıTeste girmeyen sürücülere ceza! Geri sayım başladı22 Ocak 2020
Isparta çok önemli sınav duyurusu! Tarih verildi! izin belgesi verilecekIsparta çok önemli sınav duyurusu! Tarih verildi! izin belgesi verilecek17 Ocak 2020
2020’nin en düşük ve en yüksek AGİ ücreti belli oldu2020’nin en düşük ve en yüksek AGİ ücreti belli oldu19 Ocak 2020
Son dakika haber:Hain saldırı! 3 askerimiz şehit düştüSon dakika haber:Hain saldırı! 3 askerimiz şehit düştü17 Ocak 2020
Isparta'da Bolkes Et Döner'den Öğrencilere KampanyaIsparta'da Bolkes Et Döner'den Öğrencilere Kampanya17 Ocak 2020
TED Isparta Koleji'nden sosyal sorumluluk projesine destekTED Isparta Koleji'nden sosyal sorumluluk projesine destek16 Ocak 2020
ISPARTA'DA ÇOCUKLARIN GÖZDESİ YİNE FUNCİTY OLDUISPARTA'DA ÇOCUKLARIN GÖZDESİ YİNE FUNCİTY OLDU17 Ocak 2020
Türkiye'de bir ilk! Isparta'da Gurur Duyduğumuz Bir ProjeTürkiye'de bir ilk! Isparta'da Gurur Duyduğumuz Bir Proje17 Ocak 2020
TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR18 Ocak 2020
Isparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılarIsparta'da Bağımlılıklarla Mücadele için toplandılar16 Ocak 2020
Isparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonuIsparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu20 Ocak 2020
Isparta ve Akşehir Spor Maç Sonucu...Isparta ve Akşehir Spor Maç Sonucu...19 Ocak 2020
İŞTE DAVRAZ'DA KAR KALINLIĞI VE HAVA DURUMUİŞTE DAVRAZ'DA KAR KALINLIĞI VE HAVA DURUMU17 Ocak 2020
Isparta'da narkotik operasyon! uyarıcı haplar ele geçirildiIsparta'da narkotik operasyon! uyarıcı haplar ele geçirildi16 Ocak 2020
Isparta'da Iyaşpark’tan Karne Hediyesi!Isparta'da Iyaşpark’tan Karne Hediyesi!16 Ocak 2020