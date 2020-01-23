Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, Bölgede faaliyet gösteren on bir Ar-Ge merkezini ziyaret edip 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine davet etti. Bölge Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İncir, Müteşebbis Heyet Üyesi ve Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Bölge Müdürü İlhan Metin, Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Numan Hoda, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Şükrü Özen, Doç. Dr. Ümit Deniz Uluşar ve Ar-Ge Uzmanı Sima Sapan tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde Ar-Ge merkezleri ile ortaklaşa yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Ziyaretlerde AGT, Ankutsan, CW Enerji, Yörükoğlu, Kristal Endüstriyel, PSL Fiberli, Cantek, Doktor Tarsa, AKE Asansör, Esli Endüstriyel ve Tasaco firmalarının Ar-Ge Merkezlerinde sürdürülen Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi alındı.Son başvuru tarihi 14 Şubat olan Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliğine gösterilen ilginin katlanarak çoğaldığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “8 haftalık başvuru süresinin 5 haftası geride kaldı. Bu süre zarfında özellikle akademik camiadan çok güzel tepkiler aldık. Akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin üst düzey ilgisi, bu yıl çok daha verimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağımızın habercisidir. Yaratılan toplam faydanın artması ve ekosistemin tüm paydaşlarının bir arada olması için Bölgemizdeki Ar-Ge merkezlerinin etkinliğe aktif katılım sağlaması önemli bir ayrıntı idi. Bu sinerjinin sağlanması için Bölgemizdeki 11 Ar-Ge merkezi ziyaret edilip yapılacak çalışmalarla ilgili görüşmeler gerçekleştirildi” dedi.2018 yılındaki ilk etkinliğin 211 proje ile gerçekleştirildiğini hatırlatan Başkan Bahar, “Bu tip bir organizasyonda başvuru sayısı önemli bir gösterge elbette ancak nicelikten ziyade niteliğe önem veriyoruz. Ticarileşebilecek, ticarileştiğinde yüksek katma değer sağlayacak, kent ve ülke ekonomisine artı değer katacak projelere ev sahipliği yapmak istiyoruz. Gönderilen projelerin firmalarımıza yeni bir vizyon kazandırması, üretimindeki katma değeri artırması, dönüşümün tetikleyicisi olması öncelikli hedef ve beklentilerimiz arasında” şeklinde konuştu.Bu yılki etkinliğe Ürün, Prototip ve Patent Sergisi’nin de eklendiğini aktaran Bahar, serginin girişimcilerle yatırımcıların buluşacağı bir platform olacağını söyledi. Ekosistemin tüm paydaşlarını Antalya OSB çatısı altında bir araya getirmek için çalıştıklarına dikkat çeken Bahar, “Antalya OSB’yi bir bilim merkezine, Antalya, Burdur ve Isparta’yı bir bilim havzasına dönüştürmek istediğimizi her fırsatta vurguluyor ve bunun gerçekleşmesi için gerekli projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Teknoparkımızın faaliyete geçmesi ile bu hayalin gerçeğe dönüşmesi daha da kolaylaşacak” ifadelerini kullandı.