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CAN AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ RASHAD MAMMADOV'DAN BAŞKAN VELİ GÖK'E TEŞEKKÜR MEKTUBU GELDİ

CAN AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ RASHAD MAMMADOV'DAN BAŞKAN VELİ GÖK'E TEŞEKKÜR MEKTUBU GELDİ
TÜRKİYE
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CAN AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ RASHAD MAMMADOV'DAN BAŞKAN VELİ GÖK'E TEŞEKKÜR MEKTUBU GELDİ.
 
Can Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nın 1. Yıldönümünde gereken hassasiyeti göstererek gerek sosyal medya, gerekse ilçemizin bilboard görsellerinde gerçekleşen kutlamaları karşısında Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Rashad MAMMADOV kayıtsız kalmayarak Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'e bir mektup gönderdi. Sayın Başkanım diyerek başlayan mektup aynen şu şekilde;
Eğirdir Belediye Başkanı
Sayın Veli GÖK
Sayın Başkanım,
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler Dünya'da benzeri bulunmayan kardeşlik bağlarına dayanmakta olup, bu sağlam bağ acılı ve sevinçli günlerde ülkelerimizin birbirlerinin yanında vakarlı duruşlarıyla her fırsatta kendini göstermiştir.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' şiarı ve bu şiarı destekler nitelikte olan, Azerbaycan'ın Umum Milli Lideri Haydar ALİYEV'in 'Biz bir millet, iki devletiz.' sözleri her zaman ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ana çizgisini oluşturmuştur.
Bizler bu kardeşliğin en güzel örneğini yakın geçmişte Ermenistan'ın tekrar Azerbaycan'lı sivillere karşı giriştiği saldırının hemen sonrasında Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020 tarihinde topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için topyekün başlattığı 44 günlük Vatan savaşında gördük. 44 günlük zaman zarfında bu savaşın halklarımızı birbiriyle dostluğun ötesinde, misline az rastlanır kardeşlik ruhuyla nasıl kenetlediğinin bir daha şahidi olduk. Tek vücut gibi kayıplarımıza beraber üzüldük, zaferlerimize beraber sevindik. 8 Kasım 2020 tarihinde Türk Dünyasının Kültür Başkenti olarak nitelendirdiğimiz Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla taçlanan zaferimiz. Azerbaycan ve Türkiye halklarının yıllardır özlemini duyduğu Büyük Zafer sevincini beraberinde getirdi.
Bugün 1. yıldönümünü kutladığımız 8 Kasım-Zafer Bayramı'nı halklarımız tarafından aynen bir yıl öncesinde olduğu gibi coşkuyla kutlandığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve savaşın zor günlerinde bizimle birlikte olarak, desteğini esirgemeyen Türkiye halkının, bugün de sevinçli anlarımızı paylaştığını görmek bizlerde tarif edilemez duygular bırakmaktadır.
Bu hususta Belediyeniz sınırları içerisindeki bilboardlarda yayınlanan 8 Kaım-Zafer Bayramı kutlama mesajlarıyla bu coşkuya verdiğiniz destek nedeniyle, size ve emeği geçen bütün kurum çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi bildirir ve ülkelerimiz arsındaki kardeşlik ilişkilerinin her geçen gün daha da gelişmesi yönünde sunduğunuz değerli katkıların devamını dileriz.
Derin saygılarımla.
                                                                                      Büyükelçi
                                                                               Rashad MAMMADOV
 
mammadovVeli-G-K-BA-KAN-YEN

 
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