Malatya Darende İlçesi Belediye Başkanı İsa ÖZKAN Isparta’da bulunan Boyraz Group’un Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Rıza BOYRAZ’ı ziyaret etti. Tarım ve Ticaretçi Darende Belediye Başkanı İsa Özkan Isparta ziyaretinin ardından Eğirdir'e gelerek gezisini sürdürdü. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'le buluşan Başkan Özkan Eğirdir İlçesini çok beğendi. Eğirdir'in başta Hızırbey Camii ve Dündarbey Medresesini ve önemli yerlerini ziyaret eden Darende Belediye Başkanı İsa Özkan Başkan Veli Gök'e teşekkür ederek başarılar diledi. Başkan Veli Gök'te Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ve beraberindeki heyete ilçemize gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)