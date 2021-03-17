Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün gayretli çalışmaları her alanda sürüyor. Eğirdir’de bulunan Tarihi ve Kültürel yapılarımızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırmak için yapılan projeler bir bir hayata geçmeye başlıyor.Eğirdir’de tarihi ve kültürel yapılara devlet eli değerek ilçemiz yeniden inşa edilmiş gibi olacak. Bunlardan bir tanesi de daha önceki yıllarda restorasyonu düşünülen fakat bir türlü gerçekleşemeyen Eğirdir Kalesi restorasyon çalışması ile Kale Mahallesi sokak sağlıklaştırma projesi.Dün Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün önemli misafirleri vardı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Handan Kısır ve teknik ekibi, Isparta Müze yetkilileri Belediyemiz teknik ekibiyle birlikte Eğirdir Kale restorasyon projesi ve Kale Mahallesi sokak sağlıklaştırma projesi hakkında saatler süren önemli bir toplantıya imza attılar.Yapılan değerlendirme ve teknik çalışmalarla karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunuldu. Restorasyon ve sağlıklaştırma projesi için Antalya, Isparta ve Eğirdir teknik ekipleri çalışmalarını tamamlayıp önümüzdeki günlerde projeleri şekillendirerek hayata geçirmek için çalışma başlatılacağı kaydedildi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)