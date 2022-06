Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ettiBeraberinde Birlik Başkanvekili İsmail Uygun ve oda başkanlarıyla birlikte, Muharip Gaziler Derneğine ziyarette bulunan Birlik Başkanı Tural, gazilerin her zaman emrinde olduklarını söyledi. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Tural "Sizlerin gösterdiği fedakarlığın kıymetini biliyoruz. Bu kutsal topraklar, birliğimiz, beraberliğimiz, ay yıldızlı bayrağımızın en yükseklerde en onurlu ve şerefli bir şekilde ebediyete kadar dalgalanması için ömrünü bu uğurda feda eden, varlığını yok sayıp, şehitliği tercih eden ve şehitliğin nasip olduğu tüm şehitlerimizi ve ahrete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum" dedi. Dernek Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bizleri her daim hatırlamanız, ziyaret etmeniz bizleri onurlandırıyor. İlimizde başvurduğumuz her yerde dernek faaliyetlerine destek alabiliyoruz. Sizlere de destekleriniz için teşekkür ederim" dedi. Başkan Tural, gazilere Türk bayrağı armağan ederken, dernek binasında gazilerin ve etkinliklerin yer aldığı fotoğraflar hakkında da bilgi aldı.