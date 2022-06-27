MİLLETVEKİLİ MEHMET UĞUR GÖKGÖZ EĞİRDİR’DE AÇIKLAMA YAPTI.*EĞİRDİR GÖLÜ’NE 100 MİLYON DOLARLIK ‘ÖZEL ÇEVRE KORUMA PLANI’*ÇEVRE BAKANLIĞINDAN EĞİRDİR BELEDİYESİNE 15 MİLYON 750 BİN LİRALIK DESTEK.*BU KIŞ EĞİRDİR ALTINKUM VE İSTASYON’DAN DOĞALGAZ KULLANIMI BAŞLIYOR.AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ bugün sabah saatlerinde Eğirdir’e gelerek Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü ziyaret etti. Eğirdir’e gerçekleşen ve bundan sonra gerçekleşecek yatırım ve projeleri değerlendiren GÖKGÖZ kameralar karşısına geçerek Eğirdir halkının beklediği önemli açıklamaları gerçekleştirdi.AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ yaptığı açıklamada; ‘Bugün Eğirdir Belediye Başkanımıza ziyarete geldim. Geçtiğimiz Cuma günü ilimizi ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un ziyareti ile alakalı Eğirdir’imizin kazanımlarını hem halkımızla hem de hemşehrilerimizle paylaşmak için buradayım. Sayın Bakanımız öncelikle Eğirdir Gölümüzü Özel Çevre Koruma Planı noktasında yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla beraber Eğirdir, Gelendost, Aksu, Senirkent, Uluborlu ve Yalvaç ilçeleri ile göl aynasında bulunan yaklaşık 100 yerleşim birimimizin bu Özel Çevre Koruma Planımızın Eğirdir Gölümüzün kirletilmemesi ile alakalı kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile alakalı büyük bir yatırımdan dolayı huzurlarınızdayım. Bu Eğirdir’imize, Isparta’mıza bölgemizdeki tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Eğirdir’imize en büyük katkıyı bu şekilde sağladığımızı düşünüyorum. Ben bu vesileyle bu yatırımın Eğirdir’imize ve diğer ilçelerimizle beraber 100 yerleşim birimimize de hayırlı olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum. Ayrıca Eğirdir Belediyemize 15 milyon 750 Bin lira Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca çevre düzenlemeleri ile alakalı bir kaynak aktarıldı. Yine Menderes Mahallesi ile Afet Projesi yapımı kapsamında 30 Milyon 500 Bin liralık bir yatırım Eğirdir’imize hayırlı olsun. Yine aynı şekilde 1 milyon 250 bin liralık yatırımla İmaret Mahallemizdeki afet alanıyla ilgili proje çalışmaları başladı seneye de buranın ihalesi olacak. Biz böylece bu afet bölgesi kapsamı dışına Eğirdir’imizi hep beraberce almış olacağız. Dolayısıyla hep Eğirdir’e geldiğimizde DOĞALGAZI hep bize sordular ben yine Doğalgaz noktasında özellikle Altınkum ve İstasyon Mahallelerimizde 2022 yılı kış mevsiminde Kasım ve Aralık aylarında inşallah dökme ile DOĞALGAZI orada yakacağız. Akabinde 2023’te ise Eğirdir’imizin tamamında BOTAŞ’ında yatırımıyla beraber Eğirdir halkımızı DOĞALGAZ ile tamamen buluşturacağız. Biz bu milletimize bu sözü vermiştik, ben bu vesileyle Eğirdir’imize DOĞALGAZ’ımızın hayırlı olmasını cenabı hak’tan niyaz ediyorum. Bizim tabi ki hizmetlerimiz saymakla bitmez. Eğirdir’imize en iyisi, en güzeli yakışır demiştik. Biz yine durmadan, duraksamadan, bu milletimize hizmetkar olduğumuzun tezahürü olarak şehrimize, milletimize hizmeti biz düstur edindik. Bu vesileyle bu yatırımlarımız öncelikle Eğirdir’imize ve şehrimize hayırlı olmasını cenabı hak’tan niyaz ediyorum.’ İfadelerini kullandı. Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ önümüzdeki süreçte halkımızın desteğiyle Eğirdir’e yapılacak diğer yatırımları ise daha sonra açıklayacağını belirtti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı konuşmada; ‘Eğirdir İlçemize, ilimize, ülkemize hizmet etmek insan hayatının kalitesini artırmak yönünde başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milletvekillerimiz gece – gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktalar. Tabi ki Eğirdir ilçemizde bütün bu çalışmaların, yatırımların içinde hak ettiğini almaktadır. Dolayısıyla Eğitim, Sağlık, güvenlik, çevre, tarım, ulaşım bir çok alanda ilçemize çeşitli yatırımların yapılmasına destek sağlayan sayın Milletvekillerimize en içten teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza bütün bu yatırım ve hizmetlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum.’ İfadelerini kullandı.AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur GÖKGÖZ daha sonra Başkan Veli GÖK ile birlikte Eğirdir’de bazı incelemelerde bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)