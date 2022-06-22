





Meksika’nın Leon şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasında +81 kiloda yarışan Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Milli Sporcusu Fatmagül Çevik, 99 koparma, 120 silkme ve toplamda 219 kilogram kaldırarak, dünya ikincisi oldu. Milli gururumuz Fatmagül Çevik, memleketi Isparta’da coşkuyla karşılandı.Milli Sporcu Fatmagül Çevik, belediyeye gelişinde Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve belediye çalışanları tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı. Başkan Başdeğirmen, Fatmagül Çevik’i altınla ödüllendirdi.Fatmagül Çevik ve ailesini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Fatmagül’ün arkasında kocaman bir Türkiye var. Ailemiz çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Fatmagül sürekli olarak aldığı dereceleriyle bizim göğsümüzü kabartıyor. Dünya ve Avrupa’da aldığı dereceler bizim için çok önemli. Avrupa’da aldığı birincilikle göndere Türk Bayrağımızı çektirerek İstiklal Marşımızı söyletti. Dünya ikincisi oldu, 1 kilogramla birinciliği kaçırdığını söylüyor. Fatmagül kendisine bir hedef koydu. İnşallah bir sonraki şampiyonada dünya birincisi olacak ve İstiklal Marşımızı kendisi bulunduğu ülkede söylerken biz de burada eşlik edeceğiz” dedi.Fatmagül Çevik’in Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı sporcusu olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Fatmagül’ün derece alması bizim için çok önemli. Isparta Belediyemizi de birçok yerde tanıtıyorsunuz. Ispartalı ve Isparta Belediyesi, Isparta halkı adına madalya getirmen bizleri gururlandırdı ve onurlandırdı, mutlu etti. Yüce Rabbim sana ömür boyunca ailenle birlikte çok güzel duygular yaşatsın” şeklinde konuştu.Fatmagül Çevik, Meksika’nın Leon şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonasına 8 ülkeden birçok sporcunun katıldığını belirtti. Şampiyonaya 3 ay gece gündüz demeden hazırlandığını ifade eden Çevik, “Çok şükür güzel bir sonuç aldık. Beni destekleyen başta Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen olmak üzere, her zaman arkamda olan Isparta halkımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli olan Fatmagül Çevik’in babası Bayram Çevik, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Isparta’da çok yetenekli gençlerin olduğunu belirten Çevik, “Allah’ın izniyle bize sağladığınız imkanlarla nice Fatmagül’ler gibi Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çektireceğiz. Allah sizden razı olsun başkanım, teşekkür ediyorum” diye konuştu.Fatmagül Çevik, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaretinin ardından ailesiyle birlikte belediyenin üstü açık otobüsüyle şehir turu atarak, Isparta halkını selamladı.