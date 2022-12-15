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Başkan Başdeğirmen: Gençlerimizin fikir ve projelerini önemsiyoruz

Başkan Başdeğirmen: Gençlerimizin fikir ve projelerini önemsiyoruz
TÜRKİYE
G.Tarihi: 14.12.2022 18:13
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Başkan Başdeğirmen: Gençlerimizin fikir ve projelerini önemsiyoruz
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki liselerin öğrenci temsilcileri ile bir kez daha bir araya geldi. Öğrencilerin şehre ilişkin fikir ve projelerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, “Sizin söyleyeceklerinizi ve projelerinizi önemsiyoruz. Zaman içerisinde bu memlekete çok güzel hizmetler vereceğiniz inancındayım” dedi.
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençlerin fikir ve önerilerini her zaman önemsiyor, onların projelerine değer veriyor. Bu kapsamda Başkan Başdeğirmen, ikinci kez şehirdeki liselerin öğrenci temsilcileriyle Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek, gençlerin şehri daha da geliştirecek fikir, öneri ve projelerini dinledi, görüş alışverişinde bulundu.  Toplantıya belediye başkan yardımcıları, öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Uygur da katıldı.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Uygur, ikinci kez böyle bir toplantı yaptıklarını belirterek, amaçlarının lise öğrenci temsilcilerinin fikirleriyle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in koordinesinde Isparta sürecine dahil olmak olduğunu ifade etti. Uygur, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak fikirlerin projelendirilmesine ne katkı verebilirsek bu süreci yaşatmak istiyoruz. Gerek okullarımızda gerekse okul dışındaki ortamlarımızda biz eğitim sektörünün diğer tüm sektörlerin altyapısı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreci daha sonra küçük gruplar halinde sektörel bazda çalışarak İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Belediye Başkanımız önderliğinde şehrimize, belediyemize katkı sağlayacak her fikri değerlendirmeye çalışacağız. Belediye Başkanımıza ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ikinci kez lise öğrenci temsilcileriyle buluştuklarını söyledi. Bir önceki toplantıda öğrencilere fikir ve önerilerini tartışacaklarını ve onlarla Isparta’nın daha da gelişmesi için neler yapabileceklerini konuşacakları yönünde söz verdiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “O günkü toplantıda bir sonraki toplantı için şehrimizde neler görmek istediğimizi beraber istişare edelim diyerek ayrılmıştık. Şuanda bunları konuştuk. Şehrimize genç bakışla, siz gençlerimizin ufku açık olarak neler yapabiliriz, bizi ilgilendiren tarafı budur. Sizin söyleyeceklerinizi ve projelerinizi önemsiyoruz. Zaman içerisinde bu memlekete çok güzel hizmetler vereceğiniz inancındayım. Hedefi olan arkadaşlarımız vardır. O hedeflerin içerisinde siyaset, ticaret ve farklı şekilde yapılacak kamu görevleri de olabilir. Sizlerin fikirlerine açığız. Şehrimizle alakalı her türlü konuyu bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Amacımız şehrimiz için neler yapılabilir noktasında sizin fikirlerinizi almak” şeklinde konuştu.
Öğrenciler tek tek söz alarak Isparta şehrinin daha da gelişmesine katkı sağlayacak fikir ve proje önerilerini sundular. Bir öğrenci atık suyla ilgili bir projeleri olduğunu belirterek, “Kombilerden sıcak su gelinceye kadar akan suyu boşa akıtmayıp, gider kısmına bir termostat konulup belli bir dereceye gelinceye kadar bir depoya boşaltıp, bahçe sulaması gibi yerlerde kullanabilecek bir duruma getirmeyi planlıyoruz” dedi. Öğrencinin önemli bir konuya değindiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Sıcak su gelinceye kadar birkaç litre boşa akıtılıyor. O suyu getirmemek için ne yapmak lazım. Aslında onun bir sistemi var ama bir evde onun maliyeti 15 bin lira. Herkes bunu takar, takamaz. Onu taktığınızda anında sıcak su gelir. Genellikle bu otellerde uygulanır. Ama evlerimizde böyle bir uygulama yok. Konu çok önemli. Bu konuyla alakalı biraz daha araştırma ve çalışma yapıp projeni bize getirebilirsin” dedi.
Başkan Başdeğirmen, sergi açmak isteyen bir öğrencinin de talebini olumlu karşıladı ve sergi konusunda kendisine yardımcı olacaklarını kaydetti.
Bir öğrenci de Dere ve Yenice Mahallelerinde çok fazla yaşlı insanların olduğunu, önceki dönemlerde bu bölgelere doğalgaz verilmediğini belirterek, “Haritada yoksunuz denilmişti. Dedem Yenice Camisinin orada oturuyor. Orası çok dar bir sokak. Bir kepçenin girmesi mümkün değil. Siz ‘oraya helikopterle de olsa doğalgaz getireceğiz’ demiştiniz. Bölge halkının size çok teşekkürü var, bunu size iletmemi istediler” ifadelerini kullandı.
Bir başka öğrenci de şehirdeki kütüphanelerin bazen dolu olmasından dolayı zorluk yaşadıklarını söyleyerek, belediyenin yeni kütüphane projesi olup, olmadığını sordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Kültür Merkezinde bir kütüphane açtıklarını, 500 kişilik bebek ve çocuk kütüphanesinin projesinin tamamlandığını ve ihaleye çıkacaklarını anlattı. Mevcut otogar alanının taşınmasıyla birlikte o bölgeye de kütüphane yapacaklarına değinen Başkan Başdeğirmen, “Otogarın boşaldığı yer kütüphane alanımız olacak. Orada 1500 kişinin rahatlıkla ders çalışabileceği ve etkileşim sağlayabileceği bir alan oluşturacağız. Kütüphanenin bir bölümü de 24 saat hizmet verecek şekilde hesaplandı. Projesi bitmek üzere. Otogarın taşınmasıyla mevcut terminalin olduğu alanın altı 2 kat yeraltı otopark olacak. Üzerinde de kütüphane inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.
Öğrenciler, Başkan Başdeğirmen’e şehirde düzenlenen etkinlikler ve hizmetler için de teşekkür ettiler.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilerin fikir ve projelerini tek tek not aldıklarını belirterek, “Mutlaka buradan güzel hizmetler çıkacaktır. Bu programdan çıkacak sonuçlar şehrimize katkı sağlayacaktır. Bu katkıyı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum, ailelerinize selamlarımı iletin” dedi.
 
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