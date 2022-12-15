Isparta Belediyesinin merkez trafiğini önemli ölçüde rahatlamak için şehrin 50 yıllık geleceğini düşünerek planladığı Mehmet Tönge Altgeçidi gece aydınlatmaları ve trafik işaretlemelerinin tamamlanmasının ardından hizmete girdi. Gidiş geliş 4 şeritli olarak inşa edilen Mehmet Tönge Altgeçidi ve bağlantı yollarıyla birlikte 7 km’lik kesintisiz ulaşım sağlanıyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardındanşehirde yaşanan trafik sorununun azaltılması için birçok çalışma yapıldı, yeni bulvarlar açıldı. Açılan yeni bulvarlardan biri de Adliye binası ile üniversite batı kampusunu ve Üniversite batı kampusu Yeni Zabıta Kavşağından DSİ kanalını takiben üst mahallelerebağlayan bulvar oldu. Bulvar ile Yusuf Yavuz Caddesini kesen kavşakta da şehir merkezi trafiğini rahatlatmak için şehrin geleceği de düşünülerek gidiş geliş 4 şeritli Mehmet Tönge Altgeçidi inşa edildi. Asfaltlama, çevre düzenleme, gece aydınlatma ve trafik işaretleme çalışmalarının ardından Mehmet Tönge Altgeçidi hizmete açıldı.Mehmet Tönge Altgeçidinin hizmete girmesiyle birlikte üniversitenin batı bölümünden, Adliye ve Gölcük Yoluna çıkan yaklaşık 7 km’lik yolda sürücüler hiçbir trafik ışığına takılmadan transit geçebiliyor. Ayrıca yine bulvar üzerindeki Yeni Zabıta Hizmet Binası ile Batıkent Mahallesine açılan 3,5 km’lik yeni bulvarla da birlikte Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Hızırbey, Dere, Yenice gibi mahallelere gidecek sürücüler, bu yolu kullanabiliyor. Bu sürücülerin yeni yolu kullanması durumunda İstanbul Caddesi ve Mimar Sinan Caddesindeki trafik yükünün hafiflemesi hedefleniyor.Yeni bulvarlar açılmasının ve kavşak düzenlemelerinin şehrin trafiğine rahatlık sağladığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehir merkezi trafik yükünün azaltılmasında hizmete giren Mehmet Tönge Altgeçidi ve bağlantı yollarından oluşan 7 kilometrelik kesintisiz ulaşımın da önemli olacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Mehmet Tönge Altgeçidimizi hizmete açtık, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.