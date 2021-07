Başdeğirmen: Yapılacak en güzel yatırım suyu az kullanmak

Isparta Ziraat Odasını ziyaret eden ve odanın istişare toplantısına katılan köy muhtarları vasıtasıyla çiftçilere seslenen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vahşi sulamadan uzaklaşılması gerektiğini söyleyerek vatandaşlara da “İçme suyumuzu boşa kullanmayalım” çağrısında bulundu. Belediye olarak alternatif su kaynakları üzerinde çalıştıkların belirten Başdeğirmen, “Yapılacak en güzel yatırım suyu az kullanmak. Tedbir almazsak, geleceği düşünerek hareket etmezsek ciddi su sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk’u ziyaret etti, oda tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Ziyarete Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi ve Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan’da eşlik etti.Muhtarlarla yaptıkları toplantıya katıldıkları için belediye başkanlarına teşekkür eden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Bu tür istişare toplantıları bizler için çok faydalı oluyor” dedi.Eski adıyla ITKM yeni adıyla Isparta Meydan AVM Kültür Merkezinin tamamlanarak faaliyete geçmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Selçuk, “Hizmetlerinizi her zaman takip ediyoruz. Her zaman yanınızdayız, bize ve kurumumuza destek veriyorsunuz. Tüm çiftçilerimiz adına sizlere şükranlarımı sunarım” dedi.Çiftçilerin evi olan Ziraat Odasına ziyaretinden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı da, “Isparta sevdanızı köy muhtarları olarak her zaman görüyoruz. Yapılamayan, hayal olan şeyleri gerçekleştiriyorsunuz. Köy muhtarları olarak bu başarılarınızla her zaman övünüyoruz, takdir ediyoruz. Aynı zamanda bir büyükşehir belediyesi gibi çalışıp kendi mahallelerinizden hariç köy muhtarlarımıza, ilçelerimize, hatta il dışına çıkıp Şırnak’a kadar hizmetler götürüyorsunuz. Bu bizim Isparta’mızın ne kadar doğru bir karar verdiğini gösteriyor. Sizleri başımızda görmekten her zaman için mutlu olduk, gurur duyduk. Yapılamayanların, yapıldığını gördükçe ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Tüm merkez köy muhtarlarım adına teşekkür ederim” görüşlerinde bulundu.Isparta merkezdeki 44 mahalle ve 20 köy ile 2 kasabaya hizmet veren Ziraat Odasının, köy ve kasaba muhtarlarıyla düzenlediği istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın sadece burada yaşayanların değil, herkesin olduğunu belirtti. Başdeğirmen, gerek Sav, gerek Kuleönü, gerekse merkez ve yakın köylerde oturanların çoğunun günlük olarak merkeze geldiğini söyleyerek, “Şehrimizdeki bu tür istişarelerde birlikte olmak çok önemli. Ziraat Odamızın yapmış olduğu çalışmaları bizlerde yakından takip ediyoruz. Tarımla geçinen, en büyük geliri tarımdan olan verimli arazileri bulunan bir şehiriz” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta Belediyesi olarak köylerimize ihtiyaç olduğu sürece istenen destekleri yerine getiriyoruz. ‘Biz Isparta Belediyesiyiz, sınırlarımızın dışına çıkamayız’ gibi bir düşüncemiz yok. Her zaman İl Özel İdaremizin sizlere vermiş olduğu desteğin dışında kalan kısımlarda yetişilemeyen yerlerde de bizler Isparta Belediyesi olarak olmaya çalışıyoruz. Bu memleket bizim, bu para devletimizin, sizin, ha özel idare harcamış, ha Isparta Belediyesi harcamış. Kanun ve mevzuat gereği çalışma yerlerimiz belli ancak yetişilemeyen yerlerde de bizlerin olması kadar doğru ve doğal bir şey yoktur. Önemli olan insanımızın daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi. Bizlerde elimizden geleni yapıyoruz” dedi.Isparta’nın yüzde 85’inin sulanabilir arazi olduğuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, günümüzün ortak sorununun su olduğunu söyledi. Isparta’nın yıllık içme suyu tüketiminin 23 milyon metreküp olduğunu dile getiren Başdeğirmen, bu miktarın 13 milyon metreküpünün Eğirdir’den, diğerlerinin de baraj ve kaynak sularından sağlandığını belirtti.Son bir yıl içerisinde ciddi bir kuraklık yaşandığına dikkat çeken Başdeğirmen, geçen 15 güne kadar güzel yağmur yağdığını ancak alınan yağış miktarının Eğirdir’deki su debisini yükseltmediğini aktardı. Vahşi sulama konusuna değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vahşi sulama yapmak demek. Normal sulamanın 5 kat fazlası su tüketmek demek. Bunun ekstra bir fayda getirmeyeceği de belli. Onun için sizlerle işbirliği içerisinde kullanılan suyu en verimli ve asgari bir şekilde kullanabilmek. Bir bahçeyi haftada her gün sularsak, bir yıl sonra o bahçeyi bir kez dahi sulayamayacak hale geliriz. Bizlerin en büyük dikkat etmesi gereken konu su. Belediye olarak DSİ ile birlikte içme suyu konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin belli yerlerinde su sorunundan dolayı belli günlerde ve saatlerde su verilmeye başlandı” ifadelerinde bulundu.Suyun hem köyde, hem de şehirde yaşayan her insana bir ihtiyaç olduğuna değinen Başdeğirmen, “Barajlarımızdaki suyun doluluk oranlarını muhafaza etmeye çalışıyoruz. Muhafaza edemezsek ve önümüzdeki birkaç ay yağış olmadığını düşünün susuz ne yapabiliriz. Kaynak sularını değerlendirme, yeni alternatifler üretme noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ancak her şeyden önce en güzel yatırım suyu az kullanmak. Her yıl yaz mevsiminde bir yağış olmaz. Tedbir almazsak, geleceği düşünerek hareket edemezsek önümüzdeki yıl ciddi su sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Sulama yarışına girmeyeceğiz, makul ve mantıklı bir şekilde sulamalarımızı yapacağız. İçme suyumuzu da boşa kullanmayacağız. Yoksa önümüzdeki yıllarda bu konuyu çok daha farklı şekillerde konuşmak zorunda kalacağız. O yüzden tedbirlerimizi bugünden almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi de, geçen yıl beldelerinde 35 litre su olduğunu bu yıl bu rakamın 20 litreye gerilediğini söyleyerek, belde olarak içme suyunda sorunlar yaşamaya başladıklarını anlattı. İpekçi, şu anda suyun sadece ihtiyacı karşıladığını ve depolarda stoka girmediğini kaydederek, vatandaşları bilinçli su tüketimine davet etti.Kuleönü Belediye Başkanı Nuri Erdoğan da, su abonelerine çağrıda bulunarak, “İçme suyuyla lütfen bahçe sulamayın. Temiz içme suyu tarlaya salınıyor. Vatandaşlarımız tarla sulamak için sulama birliklerinin sularından kullansınlar. Bu çok önemli. DSİ’miz Kuleönü ovalarında ölçüm yapmış, yer altı suları 10 metre çekilmiş. Vatandaşlarımız lütfen içme suyundan sulama yapmasınlar” çağrısında bulundu.