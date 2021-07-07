EĞİRDİR YÜZME HAVUZU HİZMETE GİRİYOR

Eğirdir ilçemizde yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun İl Müdürlüğümüze işletme tahsisi devri Eğirdir Belediye Meclisinde protokol imzalanarak gerçekleşti.İl Müdürümüz Murat Gevrek Eğirdir Belediye Meclisi 2021 Temmuz ayı toplantısının konuğu oldu. Toplantı konuşan İl Müdürümüz Murat Gevrek, Eğirdir’de yapılan sportif faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, ilçede planlanan yatırımlardan bahsetti. 2 milyon TL ödenekle Eğirdir Kapalı Spor Salonunun yenileceğini, Belediye tarafından yer tahsisi yapılan 800 kişilik öğrenci yurdunun da ilçeye kısa süre içerisinde kazandıracağını söyleyen İl Müdürümüz Murat Gevrek, hizmete açılacak yüzme havuzuyla ise yaş sınırı tanımadan tüm vatandaşlara yüzme öğreteceklerini söyledi.Konuşmanın ardından Eğirdir’e kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunun işletme devri protokolü imzalandı.