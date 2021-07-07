Elma yüklü TIR İzmir'e doğru yola çıktı

ISPARTA'MIZIN DEĞERLERİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR

ISPARTA'MIZA VE GELENDOST İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, üreticilerinin depolarda kalan elmalarının satılması için geçtiğimiz aylarda sürecin takipçisi olacaklarını, büyükşehir belediyeleri ile gayretlerinin olduğunu açıklamıştı.Başkan Yalım Halıcı, bugün yaptığı yazılı açıklama ile elma üreticilerin depolarda kalan elmalarının bir bölümünü İzmir Büyükşehir Belediyesine sattıklarını duyurdu.Başkan Halıcı, Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen, Merkez İlçe Başkanı Erdal İnceayan, Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve İl, ilçe yöneticilerinin çalışmaları sayesinde depolarda kalan elmaların bir bölümü kooperatif aracılığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.İlk TIR'ın yola çıktığını ve transfer işleminin devam edeceğini dile getiren Başkan Halıcı, şunları kaydetti: "Bir süredir Isparta'da satılamayan elmaların depolarda çürüdüğünü ve elma üreticilerimizin isyanını görüyoruz. Elma üreticilerimiz maalesef üretimlerini dökmek ya da meyve suyu fabrikalarına satmak zorunda kalıyor. Ne yazıktır ki elma üreticilerimiz pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar ile baş başa bırakılmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sezonun başından beri elma üreticilerimizin sorunlarına çare olmaya çalıştık. 21 Milletvekilimizin Isparta ziyareti sırasında ve Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Isparta programından sonra grup toplantısında Isparta'da elmalarını bir an önce satılmasını gerektiğini yoksa depolarda çürüyeceğini dile getirmiştik. Üreticilerimizin dertleri ile dertlenen herkesin en önemli konusu bu olmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tunç Soyer, bizden gelen çağrılara kayıtsız kalmamış ve Isparta elmamıza sahip çıkmıştır. Yaptığımız girişimler sonucunda Isparta elmamız İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmak üzere yola çıkmıştır. Isparta'mızın hiçbir değeri sahipsiz değildir."Elma üreticisine destek veren Cumhuriyet Halk Partili belediyelere teşekkür eden Başkan Halıcı, "Bundan sonra da Isparta'mızın tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. İktidar partisi milletvekillerinin de ellerini taşın altına koymasını ve üreticilerimize, çiftçilerimize destek olmasını bekliyoruz. Bizler elma üreticilerimize yardım elimizi Büyükşehir Belediyelerimiz ile birlikte uzatmaya devam edeceğiz. Eğer elma üreticileri iktidar yetkililerinin dertleri arasında yer alıyor ise patates ve soğanda olduğu gibi elmayı alsınlar. İktidar yetkilileri hiç merak etmesin. Biz elma üreticilerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz için yola çıkan TIR'larımızın Isparta'mıza ve Gelendost ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. İl, ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize ve Gönen Belediye Başkanımıza gayretleri için ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tunç Soyer'e çağrımıza kayıtsız kalmadığı için gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.