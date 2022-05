Isparta Belediyesi öncülüğünde Tarihi Damgacı Sokaktaki 29 evin 18’inin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın tarihini canlandırmak için çalıştıklarını söyleyerek, “Binaları dış görüntüsü, boyası ve çatısıyla her şeyiyle ilk zamanki haline getirip yeniden sahiplerine teslim edeceğiz. Çalışmalarımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.Isparta Belediyesi, Tarihi Damgacı Sokak başta olmak üzere şehirde sit konumunda bulunan tarihi yapılara sahip çıkıyor. Bu kapsamda Tarihi Damgacı Sokakta bulunan 29 evin projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 11’i tescilli 7’si tescilsiz toplam 18 evin restorasyonu ve sokak sağlıklaştırılması ihalesi gerçekleştirildi. İhale sürecinin ardından yüklenici firma restorasyon ve sokak sağlıklaştırılması çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, restorasyon çalışmaları süren Damgacı Sokak’ta incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, restorasyonu devam eden yapılarla ilgili yüklenici firma temsilcilerinden bilgiler aldı.Başkan Başdeğirmen, bölgenin uzun yıllar önce önemli bir yaşam merkezi olduğunu, ancak zamanla bu yaşamın azaldığını ve evlerin boşaldığına dikkat çekti. Çoğu evin boşalmasıyla birlikte evlerin sahipsiz ve bakımsız kaldığına işaret eden Başkan Başdeğirmen, harabe haline dönen evlerin restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirtti.Isparta’nın geçmişteki güzel tarihi ile Damgacı Sokak ve bölgesinin güzel tarihini canlandırmak için çalışma başlattıklarını, bu konuda da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına proje sunduklarını belirten Başdeğirmen, “Bakanlığımız bu projeyi olumlu gördü ve buradaki sokak sağlıklaştırılması için bize destek verdi. O destek dahilinde ocak ayında yapmış olduğumuz ihaleyle inşaatlarımız başladı tadilata girdi. Binaların dış görüntüleri ile sokak sağlıklaştırmasını yapacağız. Binaları dış görüntüsü ile boyası ile çatısıyla her şeyiyle ilk zamanki haline getirip yeniden sahiplerine teslim edeceğiz. Çalışmalarımızı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bu işin hemen ardından kalan 11 adet evin daha ihalesini yaparak restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kademe kademe burayı en güzel şekle getireceğiz” dedi.Restorasyonun kolay bir iş olmadığını belirten Başkan Başdeğirmen, “İnce detaylar var o detaylarına da baktım ki çalışmalar gayet hassasiyetle imalatına devam ediliyor. Damgacı Sokak şehrimize güzel bir tarihi doku olarak geri dönecek. Dışarıdan gelen misafirlerimizin ağırlanabileceği alanlar oluşturulacak. İnşallah Isparta için hayırlı bir çalışma olacak” şeklinde konuştu.Bölgede oturan bir vatandaş ise yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Başdeğirmen’e duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. Vatandaş, “Yıllardır bu mahallede otururuz, evimiz atalarımızdan kalma ve yüzyıllık. Bende bu mahallede 40 senedir oturuyorum, evlerimizin restore edilmesinden dolayı çok mutluyum. Sizlere her gün dua ediyoruz. İnşallah tekrar tekrar başkan olarak devam edersin” görüşlerinde bulundu.Başkan Başdeğirmen de bölgeyi en güzel şekle getirerek, cazibe merkezi haline dönüştüreceklerini belirterek, “Burada hayat yeniden canlanacak” ifadesinde bulundu.