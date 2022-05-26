Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu’nda Bahar Şenliği düzenlendi. ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, şenliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi.Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Bahar Şenliği’nde öğrenciler, akademik ve idari personel ile ailelerinin katılımıyla bahara hoş geldin eğlencesi düzenlendi. Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Seval Bahadır Koca, öğrenciler, akademik ve idari personelin kaynaştığı Bahar Şenliği programında, “biz bir aileyiz” mesajı verdi.Öğlen yemeğinin ardından öğrenci ve personel çocuklarının katıldığı yarışmalar düzenlendi. Müzik ve eğlence ile devam eden şenliğe ISUBÜ Rektörü Diler’in yanı sıra ISUBÜ MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul, MEYOK Koordinatör yardımcısı Öğr. Gör. Semih Doğrukol da katıldılar.Rektör Diler’den Aksu Kaymakamı Arıtürk’e ziyaretISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Aksu MYO tarafından düzenlenen bahar şenliğine katılmak üzere gittiği ilçede Kaymakam Esra Arıtürk’ü de makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyarette Rektör Diler’e Aksu MYO Müdürü Prof. Dr. Seval Bahadır Koca eşlik etti.