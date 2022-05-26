Asfalt çalışmaları devam ediyor

Isparta Belediyesi şehrin dört bir yanında altyapı ve asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılı asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Modernevler Mahallesinden başlatılan asfalt sezonu kapsamında bugüne kadar çok sayıda cadde ve sokakta asfalt çalışmaları tamamlanırken, diğer taraftan da enerji altyapılarının yer altına alınması dolayısıyla kazı yapılan alanlarda robot araçlarla yama çalışmaları sürüyor.Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak da Camlı Cami ile Isparta Belediyesi Kültür Merkezi önündeki kavşağa kadar uzanan 900 metre uzunluğundaki alanda çalışma yaptı. İlk etapta yorgun asfalt freze ile kaldırılırken, ardından bütün asfalt çalışmaları tamamlandı.