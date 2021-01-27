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Banyonuzu Nasıl Daha Büyük Gösterirsiniz?

Banyonuzu Nasıl Daha Büyük Gösterirsiniz?
TÜRKİYE
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Isparta Düğün Salonları
Banyonuzu Nasıl Daha Büyük Gösterirsiniz?
 
Banyolar, yaşam alanlarında kendimizle baş başa kaldığımız, içe döndüğümüz özel SPA’larımız... Vakit geçirdiğimiz her alanın ferah olmasına dikkat ettiğimiz gibi, kendimizle baş başa kaldığımız banyolarda da ferahlık aradığımız bir gerçek. Günümüz koşullarında küçük metrekarelerde kompakt banyolarla yüzleşsek bile, akılcı bir dizayn ve küçük dokunuşlarla banyoları olduğundan büyük göstermek çok kolay! ‘Banyonuzun boyutu ne olursa olsun, ona ferahlık ve büyüklük hissi yükleyebilirsiniz’ diyen ORKA Banyo İş Geliştirme Müdürü Gani Ergül, renk seçiminden materyal alternatiflerine, aydınlatmadan ayna etkisine kadar küçük ama etkili detayları sıralıyor.

 
Banyolar, yaşam alanlarında kendimizle baş başa kaldığımız, içe döndüğümüz özel SPA’larımız... Vakit geçirdiğimiz her alanın ferah olmasına dikkat ettiğimiz gibi, kendimizle baş başa kaldığımız banyolarda da ferahlık aradığımız bir gerçek. Günümüz koşullarında küçük metrekarelerde kompakt banyolarla yüzleşsek bile, akılcı bir dizayn ve küçük dokunuşlarla banyoları olduğundan büyük göstermek çok kolay! ‘Banyonuzun boyutu ne olursa olsun, ona ferahlık ve büyüklük hissi yükleyebilirsiniz’ diyen ORKA Banyo İş Geliştirme Müdürü Gani Ergül, renk seçiminden materyal alternatiflerine, aydınlatmadan ayna etkisine kadar küçük ama etkili detayları sıralıyor.
 
Bütünlük hissi için duvara monte ürünleri tercih edebilirsiniz
Duvara monte banyo dolapları, bağlantıların altındaki zeminin görülmesine olanak sağlaması sebebiyle daha büyük bir banyo illüzyonu yaratan akıllı fikirlerden biridir. Açık renkte döşeme ile birleştiğinde duvara monte ürünler büyük banyo efektini tam olarak hissettirebilir.
 
Duşakabin seçimine dikkat edin, aynanın derinlik etkisini unutmayın
Hacimli bir duş teknesi yerine çerçevesiz cam bir duşakabin küçük banyolarda görsel dağınıklığı azaltacak ve ışığın banyoda akmasına olanak sağlayacaktır. ‘Zeminde ve duvarlarda fayans sürekliliği alanı uzatacak ve odayı parçalamadan geniş bir şekilde gösterecek’ diyen Gani Ergül, banyo dolabının üzerine büyük bir ayna yerleştirmenin de büyük ölçüde faydası olacağını belirtiyor. Küçük bir banyoya büyük, yuvarlak ve çerçevesiz bir ayna asmak, genişlik hissini maksimuma çıkaracaktır.
 
Merdiven rafı ile dikey alanları maksimuma çıkarın
Küçük bir banyo tasarımı, akıllı depolama çözümleri içermelidir. Aynı zamanda yatay yerleşimler odayı basık göstereceğinden dikey alanların da maksimumda kullanılması gerekir. Hem depolama olarak kullanılabilecek hem de dikey bir aksesuar olan merdiveni alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. Havlularınızı asarak saklayabileceğiniz merdiven küçük banyonuza çok yakışacak.
 
Kutu hissinden kaçınmak için açık rafları tercih edebilirsiniz
Küçük bir banyoda kutu gibi sıkışmış bir dizayndan endişe duyuyorsanız, dikkate değer bir öneri geliyor: açık raflar kullanmak... Açık raflar sadece ferah bir görünüm sunmakla kalmaz, ev bitkileri, havlular, mumlar gibi objelerle şık bir tasarım haline gelir. Açık raflar küçük bir banyodan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.
 
İyi bir banyo aydınlatmasına güvenin
Küçük bir banyonun aynı zamanda az penceresi olacağı için karanlık da olması muhtemeldir. Bu nedenle küçük banyonuz eğer yeterli gün ışığı alamıyorsa sadece tepe ışığı ile kalmayıp destekleyici aydınlatmalarla ışığı dengelemeniz gereklidir.
 
Sıra renklerde...
Daha havadar bir banyo oluşturmak için parlak renkleri tercih edebilirsiniz. Küçük banyolarda renklerin alanı boğmasından kaçınmak için koyu renklerden kaçınmalısınız. Beyaz veya bej gibi açık renklerin veya pastel renklerin küçük banyonuza çok yakışacağına emin olabilirsiniz.
 
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