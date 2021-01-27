Duvara monte banyo dolapları, bağlantıların altındaki zeminin görülmesine olanak sağlaması sebebiyle daha büyük bir banyo illüzyonu yaratan akıllı fikirlerden biridir. Açık renkte döşeme ile birleştiğinde duvara monte ürünler büyük banyo efektini tam olarak hissettirebilir.Hacimli bir duş teknesi yerine çerçevesiz cam bir duşakabin küçük banyolarda görsel dağınıklığı azaltacak ve ışığın banyoda akmasına olanak sağlayacaktır. ‘Zeminde ve duvarlarda fayans sürekliliği alanı uzatacak ve odayı parçalamadan geniş bir şekilde gösterecek’ diyen Gani Ergül, banyo dolabının üzerine büyük bir ayna yerleştirmenin de büyük ölçüde faydası olacağını belirtiyor. Küçük bir banyoya büyük, yuvarlak ve çerçevesiz bir ayna asmak, genişlik hissini maksimuma çıkaracaktır.Küçük bir banyo tasarımı, akıllı depolama çözümleri içermelidir. Aynı zamanda yatay yerleşimler odayı basık göstereceğinden dikey alanların da maksimumda kullanılması gerekir. Hem depolama olarak kullanılabilecek hem de dikey bir aksesuar olan merdiveni alışveriş listenize ekleyebilirsiniz. Havlularınızı asarak saklayabileceğiniz merdiven küçük banyonuza çok yakışacak.Küçük bir banyoda kutu gibi sıkışmış bir dizayndan endişe duyuyorsanız, dikkate değer bir öneri geliyor: açık raflar kullanmak... Açık raflar sadece ferah bir görünüm sunmakla kalmaz, ev bitkileri, havlular, mumlar gibi objelerle şık bir tasarım haline gelir. Açık raflar küçük bir banyodan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.Küçük bir banyonun aynı zamanda az penceresi olacağı için karanlık da olması muhtemeldir. Bu nedenle küçük banyonuz eğer yeterli gün ışığı alamıyorsa sadece tepe ışığı ile kalmayıp destekleyici aydınlatmalarla ışığı dengelemeniz gereklidir.Daha havadar bir banyo oluşturmak için parlak renkleri tercih edebilirsiniz. Küçük banyolarda renklerin alanı boğmasından kaçınmak için koyu renklerden kaçınmalısınız. Beyaz veya bej gibi açık renklerin veya pastel renklerin küçük banyonuza çok yakışacağına emin olabilirsiniz.