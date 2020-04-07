Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

TÜRKİYE İLK GÜNLERDE HAREKETE GEÇTİ

İLK VAKALARIN ORTAYA ÇIKMASI

OKULLARIN VE ÜNİVERSİTELERİN TATİL EDİLMESİ

TÜRKİYE: 1 GÜN SONRA

Bakan Koca, Avrupa'da en erken önlem alan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktararak, ''Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.'' ifadelerini kullandı.Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'nin koronavirüs önlemleri konusunda birçok alanda Avrupa ülkelerinden daha önde olduğunu belirtti.Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınının yayılmnasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekteki tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39 ila 54 günde almaya başlarken, Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti.FRANSA: 24 OCAKALMANYA: 28 OCAKİTALYA, İSPANYA, İNGİLTERE: 31 OCAKTÜRKİYE: 11 MARTİTALYA: 39 GÜN SONRAİSPANYA: 40 GÜN SONRAİNGİLTERE: 47 GÜN SONRAALMANYA, FRANSA: 49 GÜN SONRA