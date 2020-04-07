Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması
Bakan Koca, Avrupa'da en erken önlem alan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu aktararak, ''Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.'' ifadelerini kullandı.
Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'nin koronavirüs önlemleri konusunda birçok alanda Avrupa ülkelerinden daha önde olduğunu belirtti.
TÜRKİYE İLK GÜNLERDE HAREKETE GEÇTİ
Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınının yayılmnasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekteki tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39 ila 54 günde almaya başlarken, Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti.
İLK VAKALARIN ORTAYA ÇIKMASI
FRANSA: 24 OCAK
ALMANYA: 28 OCAK
İTALYA, İSPANYA, İNGİLTERE: 31 OCAK
TÜRKİYE: 11 MART
OKULLARIN VE ÜNİVERSİTELERİN TATİL EDİLMESİ
İTALYA: 39 GÜN SONRA
İSPANYA: 40 GÜN SONRA
İNGİLTERE: 47 GÜN SONRA
ALMANYA, FRANSA: 49 GÜN SONRA
TÜRKİYE: 1 GÜN SONRA