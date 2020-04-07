Nanenin faydaları nelerdir? Her gün taze nane yerseniz ne olur? Nane limon çayı ne işe yarar?
Muhteşem kokusuyla hem yemekleri hem de bahçeleri süsleyen nane, yüzyıllardır alternatif tıpta özellikle üst solunum yolları hastalıkları için kullanılan en etkili doğal ilaçtır. İçerdiği maddeler sayesinde insan sağlığına inanılmaz etkileri olan nane hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Kuru ve taze olarak tüketilebilen nanenin özü de çıkartılır kullanılır. Peki nanenin faydaları nelerdir?
Nane A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat ve omega-3
yağlarını da bol miktarda barındırır. İçerdiği bu mineral ve vitaminler sayesinde nane birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Uzmanlar bu şifa deposu naneyi her gün taze bir şekilde tüketmenin vücut sağlığımızı olumlu yönde etkilediğini vurguluyor. Özellikle yoğurt ile beraber tüketilen nane mide rahatsızlıklarını azaltır.
Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılan hoş kokusu ve tadı ile ayrı bir tat katan nane çayı ise hazmı kolaylaştırır. Kurutularak da kullanılan nane sirke ile tüketildiğinde iç kanamaları durdurmada etkili olduğu bilinir. Sakinleştirici etkiye sahip olan nane yüzyıllarca adet sancısı ve solunum hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda anne sütünü artırmada etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ballıbaba ailesine ait olan nane, dünyada 30 kadar türe sahiptir
. Temmuz ve Ağustos aylarında yeşermeye başlayan nane sıkla kış aylarına kadar taze halde bulunur. Genellikle kurutulup baharat olarak tercih edilir. Kış aylarında sıklıkla tüketilen besinler arasında ilk sırada yer alır. Nane ve limon üst solunum yolları hastalıklarının en doğal ilacıdır. Ayrıca yağı da çıkartılıp kullanılan nane her bakımından insan sağlığına faydaları vardır.NANENİN FAYDALARI NELERDİR? HER GÜN NANE YERSENİZ NE OLUR?-
Günümüzde en çok yaşanan rahatsızlıklardan bir tanesi kansızlıktır. Bu rahatsızlık için uzmanlar genellikle doğal tedavi yöntemlerini öneriyor. Bu doğal tedavi yöntemlerinden en etkilisi ise nanedir. Özellikle her gün taze nane tüketmek vücudun ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineralleri karşılar.