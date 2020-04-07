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Her gün taze yerseniz ne olur?

Her gün taze yerseniz ne olur?
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.04.2020 11:47
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Nanenin faydaları nelerdir? Her gün taze nane yerseniz ne olur? Nane limon çayı ne işe yarar?

Muhteşem kokusuyla hem yemekleri hem de bahçeleri süsleyen nane, yüzyıllardır alternatif tıpta özellikle üst solunum yolları hastalıkları için kullanılan en etkili doğal ilaçtır. İçerdiği maddeler sayesinde insan sağlığına inanılmaz etkileri olan nane hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. Kuru ve taze olarak tüketilebilen nanenin özü de çıkartılır kullanılır. Peki nanenin faydaları nelerdir?
Nane A vitamini bakımından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum, folat ve omega-3 yağlarını da bol miktarda barındırır. İçerdiği bu mineral ve vitaminler sayesinde nane birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Uzmanlar bu şifa deposu naneyi her gün taze bir şekilde tüketmenin vücut sağlığımızı olumlu yönde etkilediğini vurguluyor. Özellikle yoğurt ile beraber tüketilen nane mide rahatsızlıklarını azaltır. Yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılan hoş kokusu ve tadı ile ayrı bir tat katan nane çayı ise hazmı kolaylaştırır. Kurutularak da kullanılan nane sirke ile tüketildiğinde iç kanamaları durdurmada etkili olduğu bilinir. Sakinleştirici etkiye sahip olan nane yüzyıllarca adet sancısı ve solunum hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda yapılan araştırmalarda anne sütünü artırmada etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ballıbaba ailesine ait olan nane, dünyada 30 kadar türe sahiptir. Temmuz ve Ağustos aylarında yeşermeye başlayan nane sıkla kış aylarına kadar taze halde bulunur. Genellikle kurutulup baharat olarak tercih edilir. Kış aylarında sıklıkla tüketilen besinler arasında ilk sırada yer alır. Nane ve limon üst solunum yolları hastalıklarının en doğal ilacıdır. Ayrıca yağı da çıkartılıp kullanılan nane her bakımından insan sağlığına faydaları vardır.

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NANENİN FAYDALARI NELERDİR? HER GÜN NANE YERSENİZ NE OLUR?
Günümüzde en çok yaşanan rahatsızlıklardan bir tanesi kansızlıktır. Bu rahatsızlık için uzmanlar genellikle doğal tedavi yöntemlerini öneriyor. Bu doğal tedavi yöntemlerinden en etkilisi ise nanedir. Özellikle her gün taze nane tüketmek vücudun ihtiyacı olan günlük vitamin ve mineralleri karşılar.
 - Bazı besinlerdeki zararlı mikroorganizmalar vücutta bulunan ürik asit sayesinde parçalanır ve vücuttan atılır. Ancak sağlıksız bir vücut bu işlemi yapamaz. Bu durum eklemlerde ve bazı organlarda ödem toplanmasına neden olur. Bunu engellemek için bir su şişesine taze nane koyun ve bekletin. Sabah kahvaltı öncesi ve sonrası birer bardak bu sudan tüketin. Bu karışım vücudunuzdaki zararlı toksinleri idrar yoluyla atmanızı sağlar.

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- Nanede bulunan rosmanirik asit maddesi ferahlatıcı bir etki sağlar. Bu sayede her mevsim yaşanan solunum yolu hastalıklarında taze nane hem solunum yollarını temizler hem de iltihaplanmaları önler. Taze nane yapraklarından yapılan çay bu rahatsızlıklar için iyileştirici etki sağlar.
- Yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler sindirim sorunlarına sebebiyet verir. Nane içerdiği mentol sayesinde yaşanan hazımsızlık gibi sindirim sorununa iyi gelir. Salata, çay ya da soğuk çaylara atılan taze nane yaprağı hazımsızlık sorununu yaşama riskini azaltır.

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Ayrıca gemi ve uzun yol araba tutmalarında mutlaka yanınızda bir avuç taze nane bulundurun. Yolculuk boyu ara ara bu naneleri koklamanız mide bulantılarınızı engelleyecektir. 
Neredeyse en büyük problemlerden biri olan ağız kokusunu gidermede tükürük bezlerini enfeksiyondan temizlemede de etkilidir. Taze halde çiğnendiğinde diş eti aralarındaki besin atıklarının enfeksiyona neden olmasını önler. Diş etlerini güçlendirerek diş yüzeyini yeniler.
 - Genellikle çocuklarda sıklıkla görülen kurtlanma gibi hastalıklara da doğal şifadır. kurtları dökerken mesane ve bağırsaklarında temizlenmesini sağlar. Basur oluşumunu önler.

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Emziren kadınların tüketmesi dahilinde sütünün artmasını sağlar. Ayrıca emziren kadının virüs ve bakterilere karşı direncini artırır.
- Kaynatılarak buharı koklandığında sinüs yollarını açar. Büyüyen burun bezlerini küçültür. Vücuda oksijen alınımını artırır. Bu yöntem ayrıca sinirlerin yatıştırılmasında da ekilidir.
 - Çevresel faktörlerden dolayı vücudun biriktirdiği radyasyonu kolayca atar.

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NANE YAĞI NE İŞE YARAR?
- Masajla alın ve enseye uygulandığında kronik baş ağrısı hastalıklarını dindirir.
- Sivilcenin olduğu yere sürerek deforme olan alanı yeniler.
Yorgunluk ve stresi azaltmada etkilidir.
- Yağı yarım çay bardağı ılık suya katıp gargara yaparak ağız içi yaraların şiddeti azaltılabilir.
- Adet dönemlerin alt karna masaj yaparak uygulandığında sancıların ve krampların şiddetlerini azaltır. 

NANE LİMON ÇAYI NE İŞE YARAR?
Kurutulmuş naneden iki yemek kaşığını 4 su bardağı su ile beraber bir kaynatma kabına koyunuz. Kaynarken içerisine yarım su bardağı limon suyu ve iyi yıkanmış limon bir kaç tane limon kabuğu ekleyin. 5 dakika kaynattıktan sonra bir 10 dakika bekletiniz. Süzerek tüketebilirsiniz. İsterseniz de kekikte ekletip suyu süzüp bir şişeye koyup tonik olarak kullanabilirsiniz. Üst solunum yolları hastalıkları sırasında da içerisine bal ekleyin bu karışım boğazların kuruluğunu gidermede etkilidir.

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NANENİN ZARARLARI VAR MIDIR?
Hamile kadınların nane çayını tüketmeden uzmana danışmalarında fayda var. Güçlü bir çözücü olduğundan rahime zarar verebilir. Uzmanlar nane çayının ve nanenin çok fazla tüketilmesini tavsiye etmez. Ölçülü ve doktor tavsiyesiyle olması daha yararlıdır. 
 
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