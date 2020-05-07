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Arçelik, iklim krizi ile mücadelede en iyi şirketler arasında

Arçelik, iklim krizi ile mücadelede en iyi şirketler arasında
TÜRKİYE
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Arçelik, iklim krizi ile mücadelede en iyi şirketler arasında
- Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu:
- "Elde ettiğimiz bu başarı, bize doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, iklim krizi ile mücadelede daha çok yol katetmemiz gerektiğini bir kere daha gösterdi"
- "Bu krizden çıkarılacak en önemli derslerden birinin, doğaya daha fazla saygı duymak ve doğal kaynakların aşırı tüketiminin önüne geçmek olduğuna inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Arçelik, iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki çalışmalarıyla dünyanın en önemli çevre girişimlerinden biri olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (Carbon Disclosure Project-CDP) 2019 İklim Programı'nda A- derecesiyle Türkiye'de en yüksek dereceyi alan şirketlerden biri olurken, CDP 2019 Su Programı'nda B derecesi aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik'in iklim değişikliği ile mücadele alanındaki öncü çalışmaları uluslararası saygın platformlar tarafından da onaylanıyor.
Dünyanın en yaygın çevre girişimlerinden biri olan CDP, 2019 İklim Programı'nda Arçelik'i A- derecesi ile değerlendirdi. Şirket, bu değerlendirme ile Türkiye'de bu dereceyi alabilen 5 şirketten biri oldu. 2019 yılında toplam 8 bin 361 şirket, CDP İklim Programı'na raporlama yaptı. Bu şirketlerden Arçelik'in de aralarında olduğu 337 şirket, "A-" derecesi aldı. 2012 yılından bu yana CDP İklim Programı'na raporlayan ve her yıl önemli başarılar elde eden Arçelik, geçen yıl CDP Türkiye 2018 İklim Lideri Ödülü'ne layık görülmüştü.
3 kez CDP İklim Global A Listesi'nde yer alan Arçelik, 2017 yılında hem CDP İklim Programı hem de CDP Su Programı'nda Global A Listesi'nde yer alarak dünyada bu başarıyı elde eden 25 şirketten biri oldu.
Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla üretimde karbon nötr olmayı hedefleyen Arçelik, sadece 2019 yılında yaklaşık 300 enerji verimliliği projesini hayata geçirerek 14 bin 500 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine eş değer, 150 bin GJ enerji tasarrufu sağladı, yıllık 12 bin 700 ton karbondioksit eş değeri sera gazı emisyonunun önüne geçti. Arçelik, 2020 sonunda üretimde ürün başına enerji tüketimini 2010 baz yılına göre yüze 45 azaltmayı hedefliyor.
Türkiye'de Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya geri dönüşüm tesisleri olan tek sanayi şirketi konumundaki Arçelik, geri dönüşüm kampanyaları sayesinde, piyasadan markası ne olursa olsun topladığı yüksek enerji tüketen eski ürünlerin enerji verimli yeni ürünler ile değişimiyle 2014 yılından bu yana yaklaşık 94 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eş değer 299 GWh enerji tasarrufu sağladı. Bu sayede yaklaşık 143 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı emisyonu salımını engelledi.
 
- "Pandemi doğaya saygı duymayı bir kez daha gösterdi"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, şunları kaydetti:
"Dünyaya saygılı, dünyada saygın vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmeye odaklı iş modelimiz sayesinde kaynakları en verimli şekilde kullanmaya, döngüsel ekonomi çözümlerine odaklanmaya ve topluma değer katan projelerimize devam ediyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, bize doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, iklim krizi ile mücadelede daha çok yol katetmemiz gerektiğini bir kere daha gösterdi. Ipsos'un 14 ülkede yaptığı bir araştırma, kriz sonrası küresel ısınmaya karşı atılacak adımlar konusunda hükümetlere ve iş dünyasına daha fazla baskı yapılacağını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 65'i ekonomik toparlanma sürecinde iklim değişikliği konusunun önceliklendirilmesini istiyor. Bu krizden çıkarılacak en önemli derslerden birinin, doğaya daha fazla saygı duymak ve doğal kaynakların aşırı tüketiminin önüne geçmek olduğuna inanıyoruz."
 
- Son 10 yılda 1,58 milyon metreküp su tasarrufu
 
Verilen bilgiye göre, Arçelik, CDP'nin 2019 Su Programı'nda ise B derecesi aldı. Şirket; Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika'daki operasyonlarında 2020 sonunda üretimde ürün başına ortalama su çekimini 2012 baz yılına göre yüzde 52 azaltmayı hedefliyor.
Geçen yıl sonu itibarıyla ürün başına ortalama su çekimini yüzde 51 azaltan şirket, 2019 yılında gerçekleştirdiği su verimliliği projeleriyle global operasyonlarında toplamda yaklaşık 171 bin 337 metreküp su tasarrufu sağladı. Son 10 yılda ise gerçekleştirdiği su verimliliği çalışmaları ile 1,58 milyon metreküp su tasarrufu yaptı. Bu miktar yaklaşık 2 milyon hanenin günlük su tüketimine eş değer.
CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla hükümetlerin ve şirketlerin çevreye etkilerini ölçmelerine ve raporlamalarına yardımcı oluyor. Kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluş, dünyanın en geniş kurumsal iklim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduruyor.
 
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