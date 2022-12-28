Arya Bebek İçin Tiyatro Oyunu Sergilenecek

Isparta'nın evladı SMA TİP-1 hastası Hafize Arya Bebek için, Isparta Kültür Merkezi’nde “Deliler” adlı oyun sergilenecek.

Hafize Arya Eryılmaz için başlatılan kampanyaya destek olunabilmesi amacıyla Isparta Belediyesi ve ISUBÜ iş birliği ile ISUBÜ Drama ve Tiyatro Topluluğu tarafından 29 Aralık 2022 Perşembe günü saat 20.00 da Isparta Kültür Merkezi’nde “Deliler” adlı oyun sergilenecek. Elde edilen gelir ise Hafize Arya bebek için açılan hesaba yatırılacak. Tüm Isparta halkını bekliyoruz.