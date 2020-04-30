Adana'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka önlerinde sıra bekleyen ve sokakta yürüyenlere sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske dağıttı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın nedeniyle alınan önlemlerle ilgili kent genelinde denetim gerçekleştirdi.Toplum Destekli Polislik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubelerinin önünde sıra bekleyen ve yolda yürüyen vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.Ekipler, tedbir almadan dışarı çıkanlara maske verdi.Polis, ayrıca toplu taşıma araçlarını da denetleyerek maske dağıttı.