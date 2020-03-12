12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü münasebetiyle, İlçemiz Dr. İsmail Hakkı Örmeci Anadolu Lisesi tarafından "12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Programı" düzenlendi.Programa Kaymakamımız Sayın Alay YAZICI Beyefendi, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ömer TOLA Beyefendi, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Program Belediye Sinema Salonunda saat 10.00'da saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşma, öğrenciler tarafından tiyatro gösterimi ile şiir okunmasına müteakip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerimize ödüllerin verilmesi ile program sona erdi.