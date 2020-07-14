TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu İSTANBUL - TFF 2. Lig'de, 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da oynanacak play-off maçlarının programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig'de oynanacak play-off çeyrek ve yarı f