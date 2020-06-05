İSTANBUL - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan TFF 1. Lig'de 4 haftalık maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29, 30, 31 ve 32. hafta müsabakalarının programı şöyle:
- 29. hafta
19 Haziran Cuma:
20.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
20.00 İstanbulspor-Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20 Haziran Cumartesi:
17.30 Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
21 Haziran Pazar:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
20.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
22 Haziran Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
- 30. hafta
26 Haziran Cuma:
20.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
27 Haziran Cumartesi:
17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Osmanlı)
17.30 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)
20.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
28 Haziran Pazar:
17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)
20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
- 31. hafta
30 Haziran Salı:
17.30 Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor (Aktepe)
20.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
20.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)
1 Temmuz Çarşamba:
17.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Altay-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
2 Temmuz Perşembe:
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük (Balıkesir Atatürk)
- 32. hafta
4 Temmuz Cumartesi:
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)
20.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)
5 Temmuz Pazar:
17.30 Hatayspor-Keçiörengücü (Antakya Atatürk)
17.30 Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)
20.00 Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Osmanlı)
20.00 Adana Demirspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
6 Temmuz Pazartesi:
17.30 Fatih Karagümrük-Boluspor (Vefa)
20.00 Akhisarspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)
20.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)