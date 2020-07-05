HATAY - TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın Keçiörengücü'nü ağırlayacak Hatayspor'un taraftarları, futbolcuların kaldığı otel önünde tezahürat yapıp meşaleler yaktı.

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bordo-beyazlı taraftarlar, takımın kaldığı Defne ilçesindeki otelin önünde toplandı.

Burada tezahürat yapıp meşaleler yakan taraftarlar, takımın teknik direktörü ve futbolcularından şampiyonluk istedi.

Ligin lideri Hatayspor'un futbolcuları da taraftarların desteğine alkışlarla teşekkür etti.

Öte yandan, yarın iç sahada Keçiörengücü ile karşılaşacak Hatayspor'da, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.