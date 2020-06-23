Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı İSTANBUL - Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 29. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:26 Haziran Cuma:21.00 Beşikt