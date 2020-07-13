İSTANBUL - TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hatayspor, Süper Lig'de mücadele edecek 73. takım olacak.

1959'da başlayan ve 62. sezonunun devam ettiği Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde bugüne kadar 72 farklı takım yer aldı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alacak bordo-beyazlı ekip, organizasyonun tarihindeki 73. farklı takım olacak.





- Süper Lig'de mücadele eden takımlar





Türk futbol tarihinde en üst seviye ligde mücadele eden takımlar şöyle:

Takım Mücadele ettiği sezon1Fenerbahçe612Galatasaray613Beşiktaş614Bursaspor505MKE Ankaragücü506Gençlerbirliği467Trabzonspor458Altay419Gaziantepspor3110Eskişehirspor3011Samsunspor3012Göztepe2713Antalyaspor2314Kayserispor2315İstanbulspor2316Adanaspor2217Kocaelispor2018Boluspor2019Denizlispor1920Konyaspor1821Çaykur Rizespor1822Adana Demirspor1723Karşıyaka1624Kasımpaşa1525Mersin İdmanyurdu1526Zonguldakspor1427Vefa1428Sivasspor1329Sarıyer1330Ankara Demirspor1331PTT1232İstanbul Başakşehir1133Malatyaspor1134Sakaryaspor1135Orduspor1136Diyarbakırspor1137Kardemir Karabükspor1038İzmirspor1039Altınordu1040Şekerspor1041Osmanlıspor942Feriköy943Hacettepe944Beykoz845Akhisarspor746Manisaspor647Karagümrük648Giresunspor649Vanspor550Zeytinburnuspor551Kayseri Erciyesspor452Elazığspor453Alanyaspor354Çanakkale Dardanelspor355Aydınspor356Bakırköyspor357Erzurumspor358Yeni Malatyaspor259Yozgatspor260Gençlerbirliği OFTAŞ261Akçaabat Sebatspor262Balıkesirspor263Beyoğluspor264Yeşildirek265Adalet266Büyükşehir Belediye Erzurumspor167Petrolofisi168Bucaspor169Siirtspor170Kahramanmaraşspor171Kırıkkalespor172Gaziantep Futbol Kulübü1





- Süper Lig sevinci yaşayan 37. kent





Hatay, Süper Lig'de temsil edilecek 37. kent olacak.

Akdeniz temsilcisi, 1959'da başlayan Süper Lig'e ilk kez bir takım çıkarabildi.

Süper Lig'de şimdiye kadar İstanbul 16, Ankara 9, İzmir 6, Adana, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa ve Trabzon ikişer, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak birer takımla temsil edildi.