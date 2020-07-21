Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı İSTANBUL - Süper Lig'de 34. ve son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde son hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle: