OSMANİYE - TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Osmaniyespor FK sporcuları, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıkması üzerine idmanlara başladı.



Sarı yeşilli futbolcular, teknik direktör Mustafa Diliçıkık yönetiminde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak antrenman yaptı.



Teknik direktör Diliçıkık, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak yeniden idmanlara başladıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında lige verilen arada sporcuların kilo almalarını önleyici online olarak antrenmanlar yapmaya çalıştıklarını ifade eden Diliçıkık, "Federasyonun haziranda sezona kaldığı yerden devam edileceği kararının hakkaniyetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Takımımız grupta play-off şansı olan takımlar arasındadır. Kalan hepsi final havasında olacak 6 maçımız var. Bu bilinçle bir aylık iyi bir çalışma programıyla sporcularımızı lige hazırlayacağız. Sporcularımızın testleri negatif çıkınca takım olarak fizik, kondisyon ağırlıklı idmanlarımıza başladık." diye konuştu.