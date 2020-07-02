BOLU - TFF 1. Ligin 31. haftasında konuk ettiği lider Hatayspor'u 1-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kümede kalmayı henüz garantilemediklerini ve bunu başarmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.

Gül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün her iki taraf için de önem derecesi yüksek bir karşılaşma oynandığına dikkati çekti.

Bu maçın öneminin farkında olduklarını belirten Gül, "Hatayspor'un şampiyonluk adına çok ciddi bir hedefi var. Bizim ligde kalma adına hedefimiz mevcut. İki taraf da maçın ciddiyetinin farkındaydı. Zaten oynanan oyun bunu gösteriyor. Sonuç itibarıyla bizim skor almamız gerekiyordu." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Gül, direkt skora yönelik bir oyun oynadıklarını vurgulayarak, "Sonuç itibarıyla skoru aldık. 60. dakikadaki kırmızı karttan sonra 10 kişi oynadık. Futbolcularımız çok iyi mücadele ettiler. Maç öncesinde hazırladığımız oyun planına sonuna kadar sadık kaldılar. Kırmızı karttan sonra ciddi efor sarf etiler. Sonuç olarak galip geldik. Matematiksel olarak daha işi bitiremediğimiz için, aynı ciddiyetle diğer maçlara hazırlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





- Altıparmak: "Biz gene şampiyon olacağız"





Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, aldıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçın başından sonuna kadar tek kale oynadıklarını aktaran Altıparmak, "Herhalde rakibimizin bir tane atağı vardı, o da gol oldu. Golden önceki pozisyonu biz değerlendirmiş olsak, öne geçecektik. Maçın geneline baktığımız zaman, yakaladığımız birçok yüzde 100 pozisyon var. Bugün golün her türlüsünü kaçırdık diyebilirim. Boluspor'un bulunduğu konum itibarıyla puana çok ihtiyacı vardı. Sadece savaştılar ve mücadele ettiler. Yakaladıkları tek fırsatta da golü buldular." değerlendirmesini yaptı.

Bu maçı kazanmayı çok istediklerini aktaran Altıparmak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün rakiplerimizin de birbiriyle oynaması bizim için önemli bir avantajdı. Sadece bu avantajımızı kaybettik. Yine puan olarak avantaja sahibiz. Biz bu yola oyuncularımız ve şehrimizle birlikte baş koyduk. Hiç kimse merak etmesin, biz gene şampiyon olacağız. Artık bu maçı unutacağız. Bu maçtan çıkartacağımız çok ders var. Pazar günü oynayacağımız Keçiörengücü maçına odaklanacağız. İnşallah o maçı kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Hatay'da 53 senelik hasreti inşallah hep beraber dindireceğiz."



