Konya 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, on-line satranç turnuvası ile kutlanacak ANKARA - Konya 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kutlamaları kapsamında on-line satranç turnuvası düzenlenecek.Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamada, Akşehir Belediyesi ve TSF İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen, her