Hatayspor'da ikinci defa Kovid-19 testi yapıldı HATAY - TFF 1. Lig'in lideri Hatayspor’un futbolcu, teknik heyet ve personeline ikinci defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Osman Çalgın Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren bordo