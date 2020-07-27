HATAY - Süperlig'e yükselen Hatayspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor kulüpleri, Mersin'in Mut ilçesinde şehit olan askerlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Hatayspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu 10 askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor'un Twitter'dan yayımladığı taziye mesajında da "Mersin'in Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan otobüsün yaptığı kazayı üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.