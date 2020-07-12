GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Ligde 33. hafta maçları tamamlandı - Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
spor
12 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - TFF 1. Lig'de 33. hafta, yapılan 8 maçla tamamlandı.

Ligde 33. haftaya en yakın rakibinin 4 puan önünde lider giren Hatayspor, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Adanaspor'la karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Akdeniz temsilcisi, normal sezonun bitimine 1 hafta kala 63 puanla şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Süper Lig'e yükselme yarışındaki takımlardan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek 59 puana çıktı ve ikincilik koltuğunu korudu.

Doğrudan Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden ekiplerden Adana Demirspor, deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Adana temsilcisi, 58 puana ulaşarak haftayı üçüncü sırada kapattı.

Akhisarspor ise dış sahada, ligde kalma yarışındaki Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Ege ekibi, 57 puanla 4. sıraya yerleşti.

Bursaspor ise sahasında puan kaybetti. Yeşil-beyazlı takım, Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalarak beşinciliğe geriledi.

TFF 1. Lig'de son hafta öncesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Akhisarspor ve Bursaspor play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'a katılacak son takım ise Fatih Karagümrük ile Altay'dan biri olacak.


- Ligden düşecek son takım son hafta belli olacak


Ligden düşecek üçüncü ve son takım, 34. hafta müsabakalarının ardından netleşecek.

Eskişehirspor ile Adanaspor'un daha önce düşmesinin kesinleştiği TFF 1. Lig'de son takım, Osmanlıspor veya Boluspor olacak.

Haftayı mağlubiyetle kapatan iki takımdan Boluspor 30 puanla 15, Osmanlıspor ise 27 puanla 16. sırada bulunuyor.

Bolu temsilcisi, 34. haftada lig sonuncusu Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Osmanlıspor ise Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u konuk edecek.

İki takım arasında puan eşitliği olması durumunda ikili averaj avantajını elinde bulunduran Osmanlıspor ligde kalan takım olacak.


- Sonuçlar


Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: 2-0

İstanbulspor-Osmanlıspor: 1-0

Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: 3-0

Altınordu-Giresunspor: 3-1

Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2

Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: 2-3

Boluspor-Akhisarspor: 0-1

Adanaspor-Hatayspor: 1-2


- Puan durumu


TFF 1. Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR33 18 9 6 45 27 18 63 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR33 17 8 8 38 25 13 59 3. ADANA DEMİRSPOR33 16 10 7 68 43 25 58 4. AKHİSARSPOR33 16 9 8 43 35 8 57 5. BURSASPOR33 17 8 8 48 38 10 56 6. FATİH KARAGÜMRÜK33 14 11 8 50 39 11 53 7. ALTAY33 13 12 8 46 36 10 51 8. KEÇİÖRENGÜCÜ33 12 11 10 29 25 4 47 9. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR33 12 8 13 47 47 0 44 10. GİRESUNSPOR33 12 8 13 38 45 -7 44 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR33 11 10 12 41 45 -4 43 12. İSTANBULSPOR33 9 13 11 45 40 5 40 13. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR33 9 11 13 33 44 -11 38 14. ALTINORDU33 8 12 13 36 43 -7 36 15. BOLUSPOR33 5 15 13 27 41 -14 30 16. OSMANLISPOR33 7 9 17 37 53 -16 27 17. ADANASPOR33 3 12 18 30 52 -22 21 18. ESKİŞEHİRSPOR33 7 6 20 34 57 -23 12

Not: Bursaspor ve Osmanlıspor'un üçer, Eskişehirspor'un ise 15 puanı silinmiştir.


- Son haftanın maçları


TFF 1. Lig'in son haftasında oynanacak maçlar şöyle:

Eskişehirspor-Boluspor

Fatih Karagümrük-Adanaspor

Akhisarspor-Keçiörengücü

Adana Demirspor-İstanbulspor

Giresunspor-Altay

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor

Hatayspor-Bursaspor

Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor

Ekol Göz Menemenspor-Altınordu

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
"Lavanta kokulu köy" misafirlerini bekliyor
ISPARTA’DA İSTİHDAMA COVİD-19 DESTEĞİ
Eğirdir sıfır atık projesinde pilot bölge olarak başarılı
VALİ SEYMENOĞLU MÜSİAD ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar
​ISPARTA DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ
Isparta'da biçerdöverler iş başında, hububat hasadı başladı
60 yaş üstüne büyük kolaylık (9 Temmuz 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!
Isparta'da emniyetten kaçakçılık operasyonları
Gram Altın Kendi Rekorunu Tekrar Tazeledi
Isparta Belediye Başkanı ITKM için tarih verdi
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Aranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
Bakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyor
Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...
Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!
Altın bir anda sert yükseldi
Tüm çalışanları ilgilendiren haber! rakamlar belli oldu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyorBakanlıktan 81 il için son dakika koronavirüs talimatı! Yarın başlıyor07 Temmuz 2020
Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!Isparta son dakika haber: Kültür sitesi yıkılacak!06 Temmuz 2020
Burdur'da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulunduBurdur'da 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu06 Temmuz 2020
Tüm çalışanları ilgilendiren haber! rakamlar belli olduTüm çalışanları ilgilendiren haber! rakamlar belli oldu06 Temmuz 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'dan 18 yaş altı gençler için yeni kararlar10 Temmuz 2020
Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...Yaz-kış balık yeme keyfi Isparta'da Gözde Balık Evi'nde...06 Temmuz 2020
Isparta’da yörük yaşamın simgesi kıl çadırlar kurularak ziyarete açıldıIsparta’da yörük yaşamın simgesi kıl çadırlar kurularak ziyarete açıldı06 Temmuz 2020
PAZAR YERLERİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİPAZAR YERLERİNDE KORONAVİRÜS DENETİMİ06 Temmuz 2020
Altın bir anda sert yükseldiAltın bir anda sert yükseldi06 Temmuz 2020
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'daMilli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'da06 Temmuz 2020
Aranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandıAranan 26 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı07 Temmuz 2020
Isparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın AçıklamasıIsparta İl Müftülüğünün 2020 Yılı Hac Erteleme ve Ücret İadeleri İle İlgili Basın Açıklaması08 Temmuz 2020
EN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DEEN TAZESİ EN KALİTELİSİ HER MEVSİM 4 MEVSİM'DE07 Temmuz 2020
Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!Isparta'da bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak!09 Temmuz 2020
Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!Isparta'da prefabrik ev ve konteynerler burada hemde 3 günde teslimat!09 Temmuz 2020
Isparta'daki yayla çilekçiliği projesi meyvelerini verdiIsparta'daki yayla çilekçiliği projesi meyvelerini verdi07 Temmuz 2020
Okullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklamasıOkullar açılacak mı, Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması09 Temmuz 2020
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...07 Temmuz 2020
ISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİISPARTA'DA DÜĞÜN SALONLARI HAREKETLENDİ08 Temmuz 2020
Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!Son dakika haber: Isparta'da çok önemli kararlar alındı!08 Temmuz 2020