İSTANBUL - TFF 1. Lig'de 29. hafta, tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Hatayspor, puanını 54'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Adanaspor: 3-1
İstanbulspor-Hatayspor: 2-2
Keçiörengücü-Bursaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor: 1-0
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor: 0-1
Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük: 1-1
Boluspor-Altınordu: 0-0
Altay-Akhisarspor: 3-1
Adana Demirspor-Osmanlıspor: 2-1
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HATAYSPOR29 15 9 5 40 25 15 54 2. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR29 14 8 7 31 22 9 50 3. ADANA DEMİRSPOR29 13 9 7 57 36 21 48 4. ALTAY29 12 10 7 39 31 8 46 5. BURSASPOR29 14 7 8 43 36 7 46 6. AKHİSARSPOR29 12 9 8 37 34 3 45 7. FATİH KARAGÜMRÜK29 11 11 7 41 35 6 44 8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR29 11 8 10 40 40 0 41 9. GİRESUNSPOR28 11 8 9 33 34 -1 41 10. KEÇİÖRENGÜCÜ29 9 11 9 22 22 0 38 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR29 10 8 11 33 38 -5 38 12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR29 8 11 10 30 34 -4 35 13. İSTANBULSPOR28 7 13 8 40 36 4 34 14. ALTINORDU29 7 11 11 32 39 -7 32 15. BOLUSPOR29 4 14 11 24 36 -12 26 16. OSMANLISPOR29 6 9 14 33 44 -11 24 17. ADANASPOR29 3 11 15 27 45 -18 20 18. ESKİŞEHİRSPOR29 7 5 17 32 47 -15 11
Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.