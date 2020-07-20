GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligde 33. hafta yapılan 7 maçla sona erdi - Medipol Başakşehir'in bitime 1 hafta kala şampiyonluğu kesinleşti - MKE Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu - Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor, ligde kalmayı garantiledi

Futbol: Süper Lig'de görünüm
spor
22 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Süper Lig'de 33. hafta, yapılan 7 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde bitime bir hafta kala lider Medipol Başakşehir, sahasında kümede kalma yarışı veren Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Rakibini 1-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, puanını 69'a çıkarttı. Medipol Başakşehir, bu sonuçla ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lig ikincisi Trabzonspor ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım, 3-1 öne geçtiği müsabakayı 4-3 kaybetti.

Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini ise 2-0'lık skorla siyah-beyazlılar önde tamamladı.


- MKE Ankaragücü, lige veda etti


Süper Lig'den düşen ilk takım MKE Ankaragücü oldu.

Ligde kalma ümitleri oldukça az olan başkent temsilcisi, 33. haftada sahasında Fraport Tav Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. 29 puanda kalan sarı-lacivertliler, 35 puanla 15. sırada bulunan Çaykur Rizespor'u yakalama şansı kalmadı.


- Gençlerbirliği, Konyaspor ve Rizespor, ligde kalmayı garantiledi


Ligde 33. hafta öncesinde ligden düşme ihtimalleri bulunan Gençlerbirliği, İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor, rahat nefes aldı.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği 36 puanda kaldı.

İttifak Holding Konyaspor, 3-1 geri düştüğü müsabakada deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi ve puanını 36'ya taşıdı.

Çaykur Rizespor ise sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0'luk skorla mağlup etti ve 35 puana çıktı.

Ligde kalma yarışı veren Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, haftayı mağlubiyetle kapatıp 32'şer puanda kaldı. Bu sonuçların ardından iki takımın da Gençlerbirliği ve Konyaspor'u yakalama şansı kalmadı.

Çaykur Rizespor ise ikili ve üçlü averajda Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'a üstünlük kurarak ligde kalmayı garantiledi.


- Sonuçlar


Ligde 33. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Gaziantep FK-Kasımpaşa: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-4

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 3-0

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: 2-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-0


- Puan durumu


Ligde 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR33 20 9 4 63 31 32 69 2. TRABZONSPOR33 17 11 5 74 41 33 62 3. DEMİR GRUP SİVASSPOR33 17 9 7 54 35 19 60 4. BEŞİKTAŞ33 18 5 10 56 40 16 59 5. GALATASARAY33 15 10 8 53 35 18 55 6. AYTEMİZ ALANYASPOR33 15 9 9 58 35 23 54 7. FENERBAHÇE33 14 8 11 55 45 10 50 8. FRAPORT TAV ANTALYASPOR33 11 11 11 39 50 -11 44 9. GAZİANTEP FK33 10 13 10 48 50 -2 43 10. KASIMPAŞA33 11 7 15 50 56 -6 40 11. GÖZTEPE33 10 9 14 41 48 -7 39 12. GENÇLERBİRLİĞİ33 9 9 15 39 53 -14 36 13. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR33 8 12 13 34 49 -15 36 14. YUKATEL DENİZLİSPOR33 9 8 16 31 47 -16 35 15. ÇAYKUR RİZESPOR33 10 5 18 37 54 -17 35 16. BTCTURK YENİ MALATYASPOR33 8 8 17 44 50 -6 32 17. HES KABLO KAYSERİSPOR33 8 8 17 39 70 -31 32 18. MKE ANKARAGÜCÜ33 6 11 16 30 56 -26 29


- Son haftanın programı


Süper Lig'in 34. haftasında yapılacak maçlar şu şekilde:

Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

Fraport Tav Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya)

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi
Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü
Isparta'da 40 daire karantinaya alındı
Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları
Isparta'da narkotik operasyon! uyuşturucuya geçit yok!
Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!
Beklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS
ANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIM
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları
ISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİ
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!
Isparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımı
ISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILAR
Eğirdir'de artıma tesislerinde pis kokular yerine lavanta kokuları yükseliyor
Başkan Adar’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı
Başkan Başdeğirmen'in 15 Temmuz mesajı
ISPARTA'DA MEGA AVM 24 SAAT AÇIK!
ISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı13 Temmuz 2020
Isparta'da 40 daire karantinaya alındıIsparta'da 40 daire karantinaya alındı18 Temmuz 2020
Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!Isparta'da yaprak döner Ekrem Coşkun'dan yenir!13 Temmuz 2020
Burdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındıBurdur'da koronavirüs testi pozitif çıkan askerler tedaviye alındı13 Temmuz 2020
Burdur'da damatta koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındıBurdur'da damatta koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı13 Temmuz 2020
ISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILARISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILAR14 Temmuz 2020
Isparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandıIsparta'da Öğretim Üyesi alımı için resmi ilan yayınlandı13 Temmuz 2020
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımıTüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımı14 Temmuz 2020
ISPARTA'DA MEGA AVM 24 SAAT AÇIK!ISPARTA'DA MEGA AVM 24 SAAT AÇIK!13 Temmuz 2020
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımlarıIsparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları15 Temmuz 2020
ISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASIISPARTA'NIN ZEYTİN PEYNİR SATIŞ NOKTASI13 Temmuz 2020
Burdur'da bir beldenin tamamında uygulanan karantina 4 eve düşürüldüBurdur'da bir beldenin tamamında uygulanan karantina 4 eve düşürüldü13 Temmuz 2020
Isparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı14 Temmuz 2020
Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları18 Temmuz 2020
Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!15 Temmuz 2020
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruzBilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz17 Temmuz 2020
Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldüIsparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü19 Temmuz 2020
Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu16 Temmuz 2020
Eğirdir'de artıma tesislerinde pis kokular yerine lavanta kokuları yükseliyorEğirdir'de artıma tesislerinde pis kokular yerine lavanta kokuları yükseliyor14 Temmuz 2020
Afrin'de görevli babasının doğum gününü yamaç paraşütünde kutladıAfrin'de görevli babasının doğum gününü yamaç paraşütünde kutladı13 Temmuz 2020