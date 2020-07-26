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Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Futbol: Süper Lig
spor
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Hadziahmetovic, Miya, Daci, Thuram, Alper Uludağ

Aytemiz Alanyaspor: Cenk Gönen, Baiano, Silva, Lokman Gör, Kaan Kanak, Musa Çağıran, Salih Uçan, Onur Bulut (Dk. 36 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 36 Efecan Karaca), Emircan Altıntaş, Cisse

Goller: Dk. 20 Alper Uludağ, Dk. 26 Anicic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 42 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor)


KONYA - Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ortasına yükselen Alper Uludağ, topu ceza sahasında bulunan Miya'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

15. dakikada Kaan Kanak'ın kullandığı köşe atışına iyi yükselen Musa Çağıran'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

18. dakikada Hadziahmetovic'in pasına hareketlene Shengelia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Miya'nın ceza sahası içinden pasına hareketlenen Alper Uludağ'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Selim Ay'ın vuruşunda, top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Topu önünde bulan Anicic, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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