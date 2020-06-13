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Futbol: Süper Lig

Medipol Başakşehir: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Futbol: Süper Lig
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Azubuike), Visca (Dk. 90+2 Robinho), Aleksic (Dk. 82 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk. 88 Berkay Özcan)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 72 Onur Bulut), Efecan Karaca (Dk. 86 Umut Güneş), Bakasetas, Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 64 Mahmut Tekdemir, Dk. 79 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Fernandes, Dk. 72 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL - Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu göğsüyle önüne alan Visca, ceza sahasına girdi. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan korner kazandı. Bakasetas'ın kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında yükselen Caulker topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.

60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortada Crivelli topu kafa ile altıpas önündeki Aleksic'e indirdi. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde arka direğe doğru açılan topu Skrtel, ceza sahası dışındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan'ın bekletmeden altıpas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

79. dakikada Medipol Başakşehir penaltıdan Visca'nın attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 76. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden çevirdiği top, Tzavellas'a çarpıp kornere çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Yunan oyuncunun elle oynadığı kararına vararak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca'nın sert şutunda, kaleci Marafona'ya da çarpan top filelerle buluştu: 2-0.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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