Fraport TAV Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile 28 Haziran Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Ligin 28. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, bir günlük i