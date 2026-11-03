Isparta Valiliği Basın Duyurusu

DUYURU METNİ İl Müdürlüğümüz ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari faaliyetlerin desteklenmesi, toplumsal hizmet ve işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi ve girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla 6 ay süreli 680 kişilik İŞKUR Gençlik Programı düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr, e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Katılımcı Başvuru Tarihleri 04 Kasım 2026 – 08 Kasım 2026 Noter Kura Yöntemi Tarih ve Saati 11 Kasım 2026 Saat:10.00 Noter Kura Yönteminin Yapılacağı Yer ISUBÜ Ziraat Fakültesi Program Başlama-Bitiş Tarihi 07 Aralık 2026 – 28 Mayıs 2027 Sıra Program No Birim Kontenjan 1 24788 Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu 10 2 24520 Atabey Meslek Yüksekokulu 20 3 24789 Bilim İletişimi Koordinatörlüğü 5 4 24521 Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi 20 5 24522 Eğirdir Meslek Yüksekokulu 25 6 24790 Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 10 7 24523 Gelendost Meslek Yüksekokulu 10 8 24791 Gönen Meslek Yüksekokulu 20 9 24524 Isparta Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu 15 10 24792 Isparta Meslek Yüksekokulu 70 11 24793 Isparta OSB Meslek Yüksekokulu 10 12 24794 Keçiborlu Meslek Yüksekokulu 30 13 24525 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 40 14 24795 Orman Fakültesi 20 15 24796 Senirkent Meslek Yüksekokulu 20 16 24526 Sütçüler Prof.

Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu 20 17 24797 Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu 15 18 24798 Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu 10 19 24799 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 65 20 24527 Teknoloji Fakültesi 80 21 24528 Turizm Fakültesi 15 22 24800 Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu 35 23 24801 Yabancı Diller Yüksekokulu 5 24 24529 Yalvaç Meslek Yüksekokulu 20 25 24802 Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 20 26 24803 Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu 10 27 24804 Ziraat Fakültesi 60 TOPLAM 680 İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

*Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 10.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli listesinde yer alan devlet üniversiteleri ile iş birliği yapılarak düzenlenen ve işgücü uyum programı uygulaması olan bir aktif işgücü programıdır.

* Haftalık yararlanma süresi günlük yedi buçuk saat olacak şekilde haftada en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.

Cumartesi ve Pazar günleri de program uygulanabilir.

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru ve Katılım Şartları Nelerdir?

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ