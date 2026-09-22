Isparta Valiliği Basın Duyurusu

DUYURU METNİ İl Müdürlüğümüz ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde; Bakanlık bünyesinde bulunan yurtlarda, gençlik ve spor birimlerinde hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesini teminen tesislerin etkin ve verimli kullanılarak faaliyetlerin amacına uygun şekilde yürütülmesi ve sürekliliğin sağlanması maksadıyla 6 ay süreli 100 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenecektir.

Programa katılmak isteyen kişiler, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.

Katılımcı Başvuru Tarihleri 23.09.2026 – 27.09.2026 Noter Kurası ile Katılımcı Seçim Tarihi ve Saati 29.09.2026 Saat: 11:00 Noter Kurası ile Katılımcı Seçim Yeri Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonu Merkez/Isparta Program Başlama – Bitiş Tarihi 07.10.2026 – 05.04.2027 PROGRAM KONTENJAN DAĞILIMI PROGRAM NO TYP BAŞVURU YERLERİ BİRİM KADIN ERKEK TOPLAM MERKEZ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ 12 12 MİHRİ HATUN YURT MÜDÜRLÜĞÜ 12 12 GÜLİSTAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ 8 8 GÜLCİHAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ 12 12 MURAD HÜDAVENDİGAR YURT MÜDÜRLÜĞÜ 8 8 ISPARTA ERKEK ÖĞRENCİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ 8 8 ATABEY ATABEY YURT MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5 KEÇİBORLU KEÇİBORLU YURT MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5 ULUBORLU ULUBORLU YURT MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5 EĞİRDİR EĞİRDİR YURT MÜDÜRLÜĞÜ 7 3 10 YALVAÇ YALVAÇ YURT MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5 ŞARKİKARAAĞAÇ ŞARKİKARAAĞAÇ YURT MÜDÜRLÜĞÜ 3 2 5 SÜTÇÜLER SÜTÇÜLER YURT MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 5 100 TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI (1) TYP’ye başvuru ve katılım şartlarına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı ifade eder.

Kuruma kayıtlı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ifade eder.

18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.

Emekli ve malul aylığı almamak; kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder.

Ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder.

Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz.

Aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar yönünden belge türlerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) 5510 sayılı Kanun kapsamında; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek-5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler, Hakkında sadece kısa vadeli sigorta kollarından sigortalılık bildirimleri ve/veya genel sağlık sigortası prim ödemesi yapılanlardan; Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görenler, Staja tabi tutulan öğrenciler, Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar, sigortalı olmama şartını yerine getirmiş sayılır.

(3) Belirli bir mesleğe yönelik TYP düzenlenemeyeceğinden, katılımcıların eğitim durumları ile ilgili bir sınırlama konulamaz.

(4) Bu maddede yer alan başvuru/katılım şartlarının programa başvuru, programa başlama anında ve program süresince korunması zorunludur.

Yurtlar ve sığınma evleri, vb.

toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ve 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz.

Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ