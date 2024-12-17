Zorunlu Hale Geliyor Tarih Belli Oldu

Kamera Takmayan Taksiler Muayeneden Geçemeyecek: 1 Mart 2025’te Zorunlu Hale Geliyor

Son dönemde taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar, ticari taksilerde araç içi kameraların hayati önemini bir kez daha ortaya çıkardı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren araç içi kamerası bulunmayan ticari taksilerin TÜVTÜRK araç muayenesinden geçemeyeceğini açıkladı.

Kamera Zorunluluğu: Güvenlik Ön Planda

İçişleri Bakanlığı’nın yönetmeliği kapsamında 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren ticari taksilerde araç içi kameralar zorunlu hale getirilmişti. 1 Mart 2025 itibarıyla bu zorunluluk, araç muayenelerinde kontrol edilecek.

Kameraların taksi şoförlerinin güvenliğini sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirten Erkan Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Kamera olmayan araçlara TÜVTÜRK vize istasyonlarında vize verilmeyecek, yani araçlar muayeneden geçemeyecek. Yaşanan olaylar, çözüm konusunda kameraların ne kadar kritik olduğunu ortaya koydu. Esnafımız da bu doğrultuda harekete geçerek araçlarına kamera taktırmaya başladı."

7/24 Güvenlik Sistemi: Buton ile Anında Müdahale

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksilerde kamera sisteminin yanı sıra butonlu güvenlik sistemi ile şoförlerin anında yardım almasını sağlıyor. İzmir’de 30 ilçeyi kapsayan bu sistem, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Başkan Erkan Özkan, taksilerdeki güvenlik sistemini şu sözlerle anlattı:

"Taksici esnafımız, tehlike anında araçta bulunan butona bastığında, haber merkezimize tehlike sinyali geliyor. Görevli arkadaşlarımız kamerayı anında devreye alarak araç içerisinde olup biteni görüyor. Eğer bir tehlike durumu varsa, araç konumu derhal emniyetle paylaşılıyor. Bu sistem sayesinde hızlı bir müdahale gerçekleştirilebiliyor."

Tek Merkezden 7/24 Takip

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 7/24 aktif olan haber merkezi ile İzmir’deki 2 bin 915 ticari taksinin anlık olarak takibini sağlıyor. Başkan Özkan, bu sistemin faydalarını şöyle vurguladı:

"Merkezimiz, İzmir genelindeki hareket halindeki ve duran tüm ticari taksileri takip ediyor. Bu sistem sayesinde yaşanan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Türkiye'de ilk olan bu sistemle İzmirli taksici esnafımız adına gurur duyuyorum."

Kamerası Olmayan Taksilere Vize Yok

Özellikle Manisa’da yaşanan ve kamera görüntüleri sayesinde çözülen olay, kameraların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Erkan Özkan, kamera sisteminin etkin çalışmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kamera taktırmak tek başına yeterli değil. Kameraların, haber merkezimizle bağlantılı bir sistem içerisinde çalışması gerekiyor. Bu sistem sayesinde gece-gündüz, tatil demeden tüm olaylara müdahale edebiliyoruz. Esnafımızın bu sistemi kullanması büyük bir avantaj sağlıyor."

Sonuç: Güvenli Yolculuk İçin Zorunlu Adım

1 Mart 2025 itibarıyla, kamera sistemi olmayan ticari taksiler araç muayenesinden geçemeyecek. Bu adım, hem taksi şoförlerinin güvenliğini sağlamak hem de yaşanan olayların çözümünü hızlandırmak adına önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. İzmir’de başlatılan bu sistemin kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılması bekleniyor.