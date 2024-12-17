Benzin, LPG ve Motorinde Fiyatlar Güncellendi

Benzin ve Motorinde Fiyatlar Güncellendi: İşte 17 Aralık 2024 Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve ÖTV zamlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. 17 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu.

İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin (litre): 43,12 TL

43,12 TL Motorin (litre): 43,31 TL

43,31 TL LPG (litre): 26,03 TL

Anadolu Yakası:

Benzin (litre): 43,01 TL

43,01 TL Motorin (litre): 43,25 TL

43,25 TL LPG (litre): 25,49 TL

Ankara Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin (litre): 43,56 TL

43,56 TL Motorin (litre): 43,90 TL

43,90 TL LPG (litre): 26,04 TL

İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin (litre): 44,04 TL

44,04 TL Motorin (litre): 44,40 TL

44,40 TL LPG (litre): 25,94 TL

Fiyatlar Neden Değişiyor?

Dünya genelinde Brent petrol fiyatlarının dalgalanması, döviz kurundaki değişimler ve iç piyasalarda yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesine neden oluyor.

Sektör yetkilileri, önümüzdeki günlerde de petrol piyasasındaki küresel hareketliliğin akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini belirtiyor.

Gelişmeler doğrultusunda güncel akaryakıt fiyatlarının, hafta boyunca düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor.