YÖK Başkanı Saraç'tan son dakika açıklamalar: YKS ertelendi mi, üniversiteler açılacak mı?

Son dakika haberi: YÖK Başkanı Saraç, güncel durumla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Üniversitelerin bahar döneminde sadece uzaktan eğitim vereceğini duyuran Saraç, YKS'nin de 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.



Son dakika haberi: YÖK Başkanı Saraç, güncel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Saraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bu sene bahar dönemi eğitim-öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim imkanlarıyla yapmaya karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, açıköğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak.



YKS ERTELENDİ

YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı. Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.

Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır.



